Грядки по уму: как расположить посадки, чтобы не бегать с ведром

Грамотная планировка огорода — это не только красиво, но и удобно. От того, где и как вы разместите грядки, зависит не только количество урожая, но и удовольствие от работы на земле. Ошибки в начале сезона могут обернуться пропавшими посадками и лишней тратой сил. А вот если учесть солнце, тень, рельеф и соседство растений — огород порадует даже в неурожайное лето.
Прежде чем копать грядки, нужно изучить участок: где север, где юг, как движется тень от построек и деревьев, насколько ровная поверхность. Самое выгодное место — южная сторона: там много света и мало ветра. Если участок занят, подойдут восток и запад. А вот север — крайний вариант.
В средней полосе посадки лучше ориентировать с севера на юг — так солнце будет прогревать растения весь день. На юге страны, наоборот, лучше сажать с востока на запад — чтобы солнце не пересушивало почву.
Грядки на склоне стоит размещать поперёк уклона — так легче поливать. Если же мешают деревья и заборы, выбирайте те места, где солнце бывает хотя бы половину дня. Под кронами ничего хорошего не вырастет.
Огурцы и баклажаны — плохие соседи, как и картошка с перцем. А вот мята, календула и любисток — настоящие друзья овощей: защищают от вредителей и улучшают вкус. Обязательно учитывайте и севооборот — нельзя сажать одно и то же на одном месте годами. После тыквы лучше посадить бобовые, а потом — сидераты.
Обычные, узкие по Миттлайдеру и декоративные в виде круга или треугольника — вариантов масса. Узкие грядки легче поливать и удобрять, но требуют больше места. Декоративные — украшают участок и удобны для зелени.
Лучше — подальше от дороги и поближе к воде. Учитывайте, куда удобно подойти с лейкой и тачкой, где дети не будут топтать посадки, и куда падает утреннее солнце. Даже мощёные дорожки решают многое — особенно после дождя.
Грядки в теплице можно располагать вдоль стен, по центру или П-образно. Главное — не сажайте слишком плотно: ботва закроет доступ к плодам и вытянет из почвы все соки.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
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