Сад, в котором не видно соседей: живая изгородь, которая обеспечит вашу приватность

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Забор — не единственный способ защитить участок от чужих глаз. Вместо дорогостоящей бетонной стены всё больше владельцев домов выбирают зелёную альтернативу — живую изгородь. Она обходится дешевле, выглядит эстетично и помогает сохранить ощущение уюта и уединения. И весна — лучшее время, чтобы посадить растения, которые создадут такую естественную ширму.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Живая изгородь, барбарис

Приватность без бетонных коробок

Многие семьи всё ещё ставят сплошные заборы, полностью изолируя себя от окружающего мира. Ландшафтные дизайнеры не в восторге: такие конструкции делают сад тесным и глухим. Вместо этого они предлагают сетчатые ограждения с зелёным обрамлением — растения закрывают обзор, а участок кажется больше и "живее".

Если хочется полного уединения, можно использовать комбинированное решение: например, закрытый забор только у бассейна или беседки, а в остальных местах — лёгкая изгородь.

Какие растения подойдут

Вишнёвый лавр (лавровишня) — вечнозелёный, быстрорастущий и легко формируемый куст. Идеален для живой изгороди, которую не нужно пересаживать каждый год. Сажают его весной (март-апрель) или осенью, на глубину 40-50 см, с расстоянием 50-80 см между растениями. Предпочитает полутень и хорошо дренированную почву.

Граб — лиственный фаворит, особенно в Чехии. Неприхотлив, устойчив и легко переносит обрезку. Главное — солнечное место и расстояние между саженцами 30-50 см. Растёт быстро и стоит дешевле вечнозелёных аналогов.

Бирючина — вариант для тех, кому важна плотность и скорость. Обеспечивает хорошую защиту от посторонних взглядов, но её чёрные ягоды ядовиты, что стоит учитывать при наличии детей. Посадка — на глубину 30-40 см, в солнечное место или полутень.

Тис — самый аристократичный, но медленнорастущий вариант. Он формирует плотную и долговечную изгородь, которую можно стричь как угодно. Подходит тем, кто готов подождать и любит садовую эстетику.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

