Растение, которое заставит соседей завидовать и фотографировать вашу террасу

Если вы хотите, чтобы терраса вызывала восхищение, а не просто служила местом для летнего отдыха, стоит обратить внимание на японский клён. Он не только преображает пространство, но и добавляет в него изысканности — даже если вы не увлекаетесь садоводством.

Фото: Freepik by montypeter Клен

Восточная эстетика на европейской террасе

Японский клён (Acer palmatum) давно стал любимцем ландшафтных дизайнеров. Его изящные, рассечённые листья каждый сезон меняют оттенки: от нежно-зелёного до ало-красного и огненно-оранжевого. На фоне других растений клён выделяется настолько, что соседи часто начинают спрашивать, что за чудо растёт у вас в горшке.

Сорта клёна бывают как высокорослыми (до 5 метров), так и компактными — идеально подходящими для террас. Такие разновидности, как "Диссектум Гранат' или "Орнатум', растут медленно и равномерно, хорошо контролируются по форме и прекрасно чувствуют себя в контейнерах.

Где посадить и как ухаживать

Оптимальное место — защищённое от сквозняков, яркого солнца и резких перепадов температур. Японский клён любит свет, но предпочитает рассеянное освещение или полутень. Контейнер должен быть не менее 50 см в диаметре, с хорошим дренажом. Почва — рыхлая, слабокислая (pH 5,5-7,0), с умеренной влажностью.

Как помочь клёну пережить зиму

В контейнере клён особенно чувствителен к морозам. После листопада стоит утеплить не только горшок, но и корневую систему. Поместите растение в укромное, защищённое от ветра место, оберните горшок пенопластом или мешковиной, а субстрат мульчируйте. Это поможет сохранить влагу и тепло.

Такая несложная подготовка позволяет клёну спокойно зимовать и уже весной вновь стать главной звездой вашего дворика.

Уточнения

Терра́са (фр. terrasse «площадка»), Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.

