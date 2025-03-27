Увидели жабу на участке? Не трогайте — она работает за вас

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие начинающие дачники, особенно переехавшие из города, реагируют на появление лягушек и жаб настороженно. Кажется, что любые "ползучие" или "прыгающие" существа обязательно несут вред. На самом деле — всё наоборот.

Фото: commons.wikimedia.org by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Кто на самом деле охраняет ваш огород

Лягушки и жабы — настоящие хищники. Им неинтересны ваши ягоды, корнеплоды и зелень. Их интересует совсем другое: вредители. В рацион этих помощников входят:

слизни, которые поедают рассаду;

колорадские жуки;

гусеницы;

тля и мелкие насекомые.

Эти земноводные могут стать естественной защитой ваших грядок без химии и ловушек.

Почему жабы — ночные охотники, а лягушки — дневные

Есть ещё один интересный факт: жабы активны ночью, когда вы уже спите, а вредители — продолжают свою работу. Они "патрулируют" участок в тени и прохладе. А лягушки выходят на охоту днём, когда температура воздуха выше. Так вы получаете круглосуточную биологическую защиту.

Почему их не нужно бояться

Жабы и лягушки не роют землю, не трогают растения, не распространяют заразу. Они просто живут своей жизнью и при этом приносят большую пользу саду и огороду. Особенно важны они в тех местах, где много влаги или рядом есть водоём.

Если хотите помочь "добрым охотникам", можно даже создать для них убежище — уголок с тенью, влагой и небольшой ёмкостью с водой.

Уточнения

Жабы или настоящие жабы (лат. Bufonidae), — семейство бесхвостых земноводных, единственное, в котором все представители называются «жабами», хотя некоторые виды можно назвать лягушками из-за похожих внешних черт (например, ателопов).

