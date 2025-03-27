Сухой погреб — и никаких грибков: что нужно сделать весной

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заготовки, овощи, соленья — всё может пропасть, если в погребе поселилась влага. Причин у сырости может быть несколько: плохая вентиляция, нарушенная гидроизоляция или высокий уровень грунтовых вод. Определить источник легко — достаточно присмотреться к следам влаги. Лужи на полу сигнализируют о подземных водах, капли на потолке — об отсутствии вентиляции, а мокрые стены говорят о проблемах с гидроизоляцией. Прежде чем сушить, важно устранить основную причину.

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Погреб

Как подготовить помещение к сушке

Идеально делать это летом, когда тепло и сухо. Сначала выносят все полки и конструкции — особенно деревянные. Затем открывают люк или дверь и оставляют на несколько дней для выветривания. Если вентиляция слабая, её "разгоняют" — жгут бумагу или факел возле вентиляционного канала, чтобы создать тягу. После проветривания стены и пол очищают, пол посыпают песком, а поверхности обрабатывают раствором марганцовки.

7 надёжных способов избавиться от сырости

Свеча - обычную свечку в банке ставят у вентиляционного отверстия. Пламя усиливает тягу, помогая влаге быстрее выходить. Жаровня - в ведре с дырками разжигают уголь или дрова, опускают в погреб на тросе. Горячий дым сушит и дезинфицирует помещение. Сушить нужно до 12 часов. Сухой спирт - таблетки сжигают под вытяжкой. Они работают эффективнее свечи и убивают вредные микроорганизмы. Электрообогреватель - подойдёт любой закрытого типа. Ставят по центру и включают до полного высыхания. Быстрее всех справляется тепловая пушка. Мобильная печка - маленькая "буржуйка" разогревает воздух, усиливает тягу и сушит, но требует осторожности — особенно с пластиковой вентиляцией. Принудительное выветривание - мощный вентилятор выгонит влагу за сутки-другие, особенно при нормальной вентиляции. Гигроскопичные материалы - если нет вентиляции, спасут опилки, картон, гашёная известь или хлористый кальций. Они впитывают влагу, потом их заменяют или прокаливают для повторного использования.

Профилактика — лучшая защита

После сушки важно укрепить защиту от влаги. Стены и полы обрабатывают гидроизоляцией — битумной мастикой, специальной пропиткой или даже жирной глиной. Для пола подходит плёнка, глиняная подушка или бетон с гидроизоляцией. Тогда сырость больше не вернётся — и ваши заготовки будут в полной безопасности.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.



