Подкормка, после которой лук растёт не по дням, а по часам

Лук не считается капризной культурой, но если мечтаете о толстом, зелёном пере и крупных головках — просто посадить и забыть не получится. Растению обязательно нужны питательные вещества, и подкормки играют здесь решающую роль.
Первую подкормку стоит провести сразу после стабилизации тепла — когда температура поднимется выше +15 °C. Повторное внесение удобрений можно запланировать на май, а при бедной почве — сделать дополнительную подкормку в первой половине июня.
Для приготовления универсального раствора возьмите:
10 л чистой воды
по 1 ст. л. сернокислого калия, сульфата магния и сульфата аммония
по 1 ч. л. медного и железного купороса
при желании — 100 мл жидкого гумата калия для усиленного роста
Тщательно перемешайте все компоненты, чтобы они полностью растворились, и можно приступать к поливу.
На 1,5 м² грядки потребуется около 10 литров готовой подкормки. Удобрение нужно лить прямо под корень, избегая попадания на перья.
Этот состав помогает укрепить иммунитет растения, ускоряет рост, делает зелень яркой, а луковицы — мясистыми и крупными.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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