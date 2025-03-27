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Подкормка, после которой лук растёт не по дням, а по часам

1:27
Садоводство

Лук не считается капризной культурой, но если мечтаете о толстом, зелёном пере и крупных головках — просто посадить и забыть не получится. Растению обязательно нужны питательные вещества, и подкормки играют здесь решающую роль.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

Когда и как подкармливать лук

Первую подкормку стоит провести сразу после стабилизации тепла — когда температура поднимется выше +15 °C. Повторное внесение удобрений можно запланировать на май, а при бедной почве — сделать дополнительную подкормку в первой половине июня.

Состав для подкормки лука

Для приготовления универсального раствора возьмите:

  • 10 л чистой воды

  • по 1 ст. л. сернокислого калия, сульфата магния и сульфата аммония

  • по 1 ч. л. медного и железного купороса

  • при желании — 100 мл жидкого гумата калия для усиленного роста

Тщательно перемешайте все компоненты, чтобы они полностью растворились, и можно приступать к поливу.

Норма расхода удобрения

На 1,5 м² грядки потребуется около 10 литров готовой подкормки. Удобрение нужно лить прямо под корень, избегая попадания на перья.

Этот состав помогает укрепить иммунитет растения, ускоряет рост, делает зелень яркой, а луковицы — мясистыми и крупными.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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