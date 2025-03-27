Подкормка, после которой лук растёт не по дням, а по часам

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук не считается капризной культурой, но если мечтаете о толстом, зелёном пере и крупных головках — просто посадить и забыть не получится. Растению обязательно нужны питательные вещества, и подкормки играют здесь решающую роль.

Фото: Freepik by stockking Лук

Когда и как подкармливать лук

Первую подкормку стоит провести сразу после стабилизации тепла — когда температура поднимется выше +15 °C. Повторное внесение удобрений можно запланировать на май, а при бедной почве — сделать дополнительную подкормку в первой половине июня.

Состав для подкормки лука

Для приготовления универсального раствора возьмите:

10 л чистой воды

по 1 ст. л. сернокислого калия, сульфата магния и сульфата аммония

по 1 ч. л. медного и железного купороса

при желании — 100 мл жидкого гумата калия для усиленного роста

Тщательно перемешайте все компоненты, чтобы они полностью растворились, и можно приступать к поливу.

Норма расхода удобрения

На 1,5 м² грядки потребуется около 10 литров готовой подкормки. Удобрение нужно лить прямо под корень, избегая попадания на перья.

Этот состав помогает укрепить иммунитет растения, ускоряет рост, делает зелень яркой, а луковицы — мясистыми и крупными.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

