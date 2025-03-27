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Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают

1:38
Садоводство

Эустома (или лизиантус) — настоящий цветочный хит последних лет. Нежные лепестки, изящные бутоны и разнообразие сортов сделали это растение любимцем садоводов. Если вы тоже решили вырастить эустому из семян, есть несколько тонкостей, которые помогут добиться отличного результата.

Эустома
Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эустома

Выбирайте сорт и не забывайте про ярлычки

Если в планах — сразу несколько сортов, не забудьте заранее подготовить ярлычки с названиями. Это убережёт от путаницы и поможет не перепутать будущих красавиц.

Как посеять семена правильно

Семена эустомы часто продаются в виде мелких гранул. Удобнее всего сеять их с помощью пинцета или зубочистки: просто смочите кончик в воде и "подхватывайте" гранулы по одной. Так вы аккуратно разместите каждую из них на поверхности субстрата.

Когда ждать всходов

При соблюдении всех условий первые ростки появляются в среднем через 12-16 дней. Но если использовать стимуляторы роста и создать идеальный микроклимат, эустома может порадовать всходами уже через 6-7 суток.

Важный приём — прищипывание

Если вы выращиваете высокорослые сорта, не забудьте прищипнуть рассаду после появления 3-4 пар листьев. Это простое действие помогает сформировать более ветвистое растение с множеством цветоносов — цветение будет ярким и пышным.

А вот низкорослым сортам прищипывание не требуется — у них кустистость уже "заложена" в генетике.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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