Грецкий орех стоит пустой? Вот что с ним делают опытные садоводы весной

Выращивание грецкого ореха — не просто садоводческий эксперимент, а путешествие вглубь истории и природы. Оказывается, первое появление этих деревьев в Азии связано с грандиозным событием — образованием Ферганского хребта 40 миллионов лет назад. А оттуда путь ореха был поистине героическим.
В межгорной впадине Ферганской долины одними из первых появились деревья Juglans Regia — грецкие орехи. Они образовали целые леса. Воины Александра Македонского открыли их силу в походах и привезли с собой в Грецию. Позже, во времена Петра I, саженцы попали в Россию — в ботанический сад, где и получили своё известное название.
Ореху нужно много солнца и места — с южной стороны, с хорошим дренажем и рыхлой почвой. Перед посадкой саженец на два дня замачивают в воде. За это время готовят лунку:
диаметр — 40 см
глубина — 80 см
15 кг перегноя
60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений
40 л воды
Саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Грунт утрамбовывают, поливают, вокруг формируют углубление. Со 2-3 года начинают вносить осенние подкормки и рыхлят почву на 10 см.
Когда дерево подрастает, формируют округлую, открытую верхушку. Горизонтальные ветки оставляют, слабые и вертикальные — удаляют. Весной и осенью проводят профилактические обработки медным купоросом и средствами от плодожорки.
Плодоносит орех с 5-7 года. В октябре, когда кожура трескается, ветки встряхивают — орехи падают. Их просушивают на солнце или в тени. Если дерево "упрямится" и не даёт плодов, его можно… слегка напугать.
Стрессовая встряска: удар ногой или молотком по стволу на уровне колена запускает инстинкт выживания и стимул к плодоношению.
Ржавый гвоздь: весной на 1 см вбивают под веткой обработанный спиртом гвоздь. Осенью — удаляют, рану замазывают варом.
Зеркальная подсветка: у основания устанавливают сегменты отполированного металла под углом — они усиливают освещение кроны и стимулируют цветение.
Каждый из этих методов действительно помогает пробудить ореховое дерево и значительно повысить урожайность.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
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