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Грецкий орех стоит пустой? Вот что с ним делают опытные садоводы весной

2:50
Садоводство

Выращивание грецкого ореха — не просто садоводческий эксперимент, а путешествие вглубь истории и природы. Оказывается, первое появление этих деревьев в Азии связано с грандиозным событием — образованием Ферганского хребта 40 миллионов лет назад. А оттуда путь ореха был поистине героическим.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкий орех

От Арсланбоба до ботсада

В межгорной впадине Ферганской долины одними из первых появились деревья Juglans Regia — грецкие орехи. Они образовали целые леса. Воины Александра Македонского открыли их силу в походах и привезли с собой в Грецию. Позже, во времена Петра I, саженцы попали в Россию — в ботанический сад, где и получили своё известное название.

Посадка: простор, свет и питание

Ореху нужно много солнца и места — с южной стороны, с хорошим дренажем и рыхлой почвой. Перед посадкой саженец на два дня замачивают в воде. За это время готовят лунку:

  • диаметр — 40 см

  • глубина — 80 см

  • 15 кг перегноя

  • 60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений

  • 40 л воды

Саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Грунт утрамбовывают, поливают, вокруг формируют углубление. Со 2-3 года начинают вносить осенние подкормки и рыхлят почву на 10 см.

Формирование кроны

Когда дерево подрастает, формируют округлую, открытую верхушку. Горизонтальные ветки оставляют, слабые и вертикальные — удаляют. Весной и осенью проводят профилактические обработки медным купоросом и средствами от плодожорки.

Урожай: когда и как

Плодоносит орех с 5-7 года. В октябре, когда кожура трескается, ветки встряхивают — орехи падают. Их просушивают на солнце или в тени. Если дерево "упрямится" и не даёт плодов, его можно… слегка напугать.

Стимуляция урожайности: странно, но работает

  • Стрессовая встряска: удар ногой или молотком по стволу на уровне колена запускает инстинкт выживания и стимул к плодоношению.

  • Ржавый гвоздь: весной на 1 см вбивают под веткой обработанный спиртом гвоздь. Осенью — удаляют, рану замазывают варом.

  • Зеркальная подсветка: у основания устанавливают сегменты отполированного металла под углом — они усиливают освещение кроны и стимулируют цветение.

Каждый из этих методов действительно помогает пробудить ореховое дерево и значительно повысить урожайность.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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