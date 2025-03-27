Натуральный уход за гортензиями: преимущества апельсиновых очисток

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Садоводов призывают порадовать свои гортензии, добавляя в почву апельсиновые очистки. Это простой кухонный отход может значительно улучшить здоровье растений и сделать цветы более яркими и красивыми.

Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубая гортензия

Гортензии пользуются популярностью среди британских садоводов благодаря своей невысокой требовательности к уходу. Однако, по словам Криса Стюарта, специалиста по органическому садоводству и основателя Ministry of the Fence, всего одна небольшая прививка в виде апельсиновых очисток может дать им значительный импульс.

"Вы, возможно, не собираетесь есть корку от перезревшего апельсина, но не стоит выбрасывать её! Она удивительно полезна для растений, которые любят кислую почву", – комментирует Стюарт. Чтобы эффективно использовать очистки, потребуется немного усилий, однако это займет гораздо меньше времени, чем ожидание их разложения в компостной бочке.

Гортензии требуют слегка кислой почвы для полноценного роста. Если почва слишком щелочная, эти растения могут испытывать дефицит необходимых питательных веществ, что приведёт к ухудшению их состояния: появлению желтых листьев и меньшим цветам. Апельсиновые очистки не только улучшают качество почвы, но и обеспечивают растения маленькими порциями калия, магния и кальция — основными питательными веществами, необходимыми для образования цветков.

Также данное решение подойдёт для других растений, любящих кислую почву, таких как камелии и рододендроны, что поможет создать здоровый и красивый сад в преддверии весны.

Перед тем как использовать апельсиновые очистки, важно их тщательно высушить, чтобы избежать привлечения вредителей. Процесс предельно прост: очистки надо разложить на противне и оставить на солнце или подсушить в духовке.

С помощью этого простого метода, садоводы смогут сделать свои гортензии более здоровыми и яркими, а сад – привлекательным в любой сезон.