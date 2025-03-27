Запах, который отпугивает клещей сильнее химии — просто нанесите его на кожу

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С первыми по-настоящему тёплыми днями на улицах становится больше людей — и… клещей. Эти насекомые активизируются, как только пригреет солнце. И если в городе риск невелик, то на даче встреча с ними вполне вероятна.

Фото: commons.wikimedia.org by Gruhan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёный парк

Многие хватаются за покупные спреи, но стоит только прочитать их состав, как хочется отложить баночку обратно на полку. Хорошая новость: есть натуральная альтернатива.

Запах, который клещи не выносят

Ваниль

Аромат ванили вызывает у людей ассоциации с уютом и выпечкой, а вот клещи его просто ненавидят. Можно использовать:

ванильный экстракт

эфирное масло

обычную ванильную пряность

Разведите немного ванили в воде, нанесите на кожу, волосы и одежду — и прогулка или работа в саду станут безопаснее и приятнее.

Валериана

Этот запах может показаться резким, но клещи его тоже не переносят. Используйте настойку валерианы:

разведите её в воде

распылите на одежду и открытые участки тела

А если посадите валериану на участке — в радиусе пары метров насекомых станет заметно меньше.

Натуральная альтернатива химии

Оба эти средства не только безопасны, но и просты в применении. И хотя аромат валерианы специфичен, эффект стоит того — насекомые обойдут вас стороной.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

