Запах, который отпугивает клещей сильнее химии — просто нанесите его на кожу

С первыми по-настоящему тёплыми днями на улицах становится больше людей — и… клещей. Эти насекомые активизируются, как только пригреет солнце. И если в городе риск невелик, то на даче встреча с ними вполне вероятна.
Многие хватаются за покупные спреи, но стоит только прочитать их состав, как хочется отложить баночку обратно на полку. Хорошая новость: есть натуральная альтернатива.
Ваниль
Аромат ванили вызывает у людей ассоциации с уютом и выпечкой, а вот клещи его просто ненавидят. Можно использовать:
ванильный экстракт
эфирное масло
обычную ванильную пряность
Разведите немного ванили в воде, нанесите на кожу, волосы и одежду — и прогулка или работа в саду станут безопаснее и приятнее.
Валериана
Этот запах может показаться резким, но клещи его тоже не переносят. Используйте настойку валерианы:
разведите её в воде
распылите на одежду и открытые участки тела
А если посадите валериану на участке — в радиусе пары метров насекомых станет заметно меньше.
Оба эти средства не только безопасны, но и просты в применении. И хотя аромат валерианы специфичен, эффект стоит того — насекомые обойдут вас стороной.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.