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Запах, который отпугивает клещей сильнее химии — просто нанесите его на кожу

1:26
Садоводство

С первыми по-настоящему тёплыми днями на улицах становится больше людей — и… клещей. Эти насекомые активизируются, как только пригреет солнце. И если в городе риск невелик, то на даче встреча с ними вполне вероятна.

Зелёный парк
Фото: commons.wikimedia.org by Gruhan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёный парк

Многие хватаются за покупные спреи, но стоит только прочитать их состав, как хочется отложить баночку обратно на полку. Хорошая новость: есть натуральная альтернатива.

Запах, который клещи не выносят

Ваниль

Аромат ванили вызывает у людей ассоциации с уютом и выпечкой, а вот клещи его просто ненавидят. Можно использовать:

  • ванильный экстракт

  • эфирное масло

  • обычную ванильную пряность

Разведите немного ванили в воде, нанесите на кожу, волосы и одежду — и прогулка или работа в саду станут безопаснее и приятнее.

Валериана

Этот запах может показаться резким, но клещи его тоже не переносят. Используйте настойку валерианы:

  • разведите её в воде

  • распылите на одежду и открытые участки тела

А если посадите валериану на участке — в радиусе пары метров насекомых станет заметно меньше.

Натуральная альтернатива химии

Оба эти средства не только безопасны, но и просты в применении. И хотя аромат валерианы специфичен, эффект стоит того — насекомые обойдут вас стороной.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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