Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну огородники вооружаются отравой, чтобы защитить картошку от колорадского жука. А ведь есть простой, натуральный способ — без грамма химии. И работает он прямо с момента посадки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Секрет — в хвойных опилках

Чтобы защитить картофель от вредителей, достаточно в каждую лунку положить горсть хвойных опилок. Запах хвои отпугивает жуков, и они даже не подлетают к кустам.

Этот метод пока знают немногие, но он не хуже магазинных препаратов — при этом абсолютно безопасен.

Дополнительная защита — хвойный "спрей"

Для усиленного эффекта можно обработать уже взошедшие кусты раствором хвойного концентрата:

2 столовые ложки концентрата

10 литров воды

Опрыскивайте кусты раз в неделю — и насекомые будут обходить посадки стороной.

Настой полыни с золой — двойной удар

Если хвоя недоступна, сработает и другой состав:

300 г измельчённой полыни

1 стакан древесной золы (лучше берёзовой)

10 литров воды

Перемешайте, дайте настояться 3-5 часов, процедите и добавьте 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Мыло помогает раствору лучше держаться на листьях.

Когда использовать

Хвойные опилки — при посадке

Хвойный концентрат и полынный настой — по листьям после появления всходов, раз в 7-10 дней

Эти методы безопасны для почвы, растений и вас. И главное — колорадскому жуку в такой атмосфере точно не место.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

