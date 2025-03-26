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Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии

1:35
Садоводство

Каждую весну огородники вооружаются отравой, чтобы защитить картошку от колорадского жука. А ведь есть простой, натуральный способ — без грамма химии. И работает он прямо с момента посадки.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Секрет — в хвойных опилках

Чтобы защитить картофель от вредителей, достаточно в каждую лунку положить горсть хвойных опилок. Запах хвои отпугивает жуков, и они даже не подлетают к кустам.

Этот метод пока знают немногие, но он не хуже магазинных препаратов — при этом абсолютно безопасен.

Дополнительная защита — хвойный "спрей"

Для усиленного эффекта можно обработать уже взошедшие кусты раствором хвойного концентрата:

  • 2 столовые ложки концентрата

  • 10 литров воды

Опрыскивайте кусты раз в неделю — и насекомые будут обходить посадки стороной.

Настой полыни с золой — двойной удар

Если хвоя недоступна, сработает и другой состав:

  • 300 г измельчённой полыни

  • 1 стакан древесной золы (лучше берёзовой)

  • 10 литров воды

Перемешайте, дайте настояться 3-5 часов, процедите и добавьте 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Мыло помогает раствору лучше держаться на листьях.

Когда использовать

  • Хвойные опилки — при посадке

  • Хвойный концентрат и полынный настой — по листьям после появления всходов, раз в 7-10 дней

Эти методы безопасны для почвы, растений и вас. И главное — колорадскому жуку в такой атмосфере точно не место.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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