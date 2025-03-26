Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии

Каждую весну огородники вооружаются отравой, чтобы защитить картошку от колорадского жука. А ведь есть простой, натуральный способ — без грамма химии. И работает он прямо с момента посадки.
Чтобы защитить картофель от вредителей, достаточно в каждую лунку положить горсть хвойных опилок. Запах хвои отпугивает жуков, и они даже не подлетают к кустам.
Этот метод пока знают немногие, но он не хуже магазинных препаратов — при этом абсолютно безопасен.
Для усиленного эффекта можно обработать уже взошедшие кусты раствором хвойного концентрата:
2 столовые ложки концентрата
10 литров воды
Опрыскивайте кусты раз в неделю — и насекомые будут обходить посадки стороной.
Если хвоя недоступна, сработает и другой состав:
300 г измельчённой полыни
1 стакан древесной золы (лучше берёзовой)
10 литров воды
Перемешайте, дайте настояться 3-5 часов, процедите и добавьте 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Мыло помогает раствору лучше держаться на листьях.
Хвойные опилки — при посадке
Хвойный концентрат и полынный настой — по листьям после появления всходов, раз в 7-10 дней
Эти методы безопасны для почвы, растений и вас. И главное — колорадскому жуку в такой атмосфере точно не место.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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