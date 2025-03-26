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Подкормка с молоком — и яблоки не помещаются в ведро

1:52
Садоводство

Почему у соседа деревья ломятся от яблок, а у вас — едва цветут, несмотря на одинаковую погоду? Секрет может скрываться… в молочной бутылке, зарытой под яблоней.

Яблоня декоративная
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня декоративная

Молочный коктейль для сада

Весной, когда только набухают почки, сосед-агроном готовит особую подкормку:

  • 1 литр прокисшего молока

  • 5 литров воды

  • 3 капли йода

Эту смесь он выливает под корень. Звучит странно, но результат поражает.

Почему это работает

  • Молочнокислые бактерии уничтожают грибковые инфекции в почве

  • Кальций укрепляет завязи и снижает риск опадания плодов

  • Йод пробуждает спящие почки и усиливает цветение

Уже через неделю дерево покрывается бутонами, а к августу — яблок столько, что в ведро не помещаются.

Хитрости для разных деревьев

  • Старым яблоням добавьте в раствор стакан луковой шелухи — это отпугнёт плодожорку.

  • Молодым деревцам замените йод на 2 капли зелёнки — она стимулирует рост коры.

  • После дождей посыпьте приствольный круг горчичным порошком — он сохранит влагу и отгонит муравьёв.

Осторожно: есть нюансы

  • Не используйте свежее молоко - оно образует плёнку и мешает воздуху проникать к корням.

  • Повторять подкормку можно только раз в месяц - переизбыток кальция делает плоды грубыми.

  • Не применяйте метод для карликовых яблонь — их корневая система слишком слабая для такой активной смеси.

Бонус: защита от парши

Молочный раствор помогает не только под корень. Опрыскайте ствол и ветви — и через сутки исчезнут чёрные пятна, если это начало парши. Но повторять процедуру часто нельзя!

А бутылки лучше прятать — мало ли, вдруг соседи тоже захотят такой урожай…

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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