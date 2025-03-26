Подкормка с молоком — и яблоки не помещаются в ведро

Почему у соседа деревья ломятся от яблок, а у вас — едва цветут, несмотря на одинаковую погоду? Секрет может скрываться… в молочной бутылке, зарытой под яблоней.
Весной, когда только набухают почки, сосед-агроном готовит особую подкормку:
1 литр прокисшего молока
5 литров воды
3 капли йода
Эту смесь он выливает под корень. Звучит странно, но результат поражает.
Молочнокислые бактерии уничтожают грибковые инфекции в почве
Кальций укрепляет завязи и снижает риск опадания плодов
Йод пробуждает спящие почки и усиливает цветение
Уже через неделю дерево покрывается бутонами, а к августу — яблок столько, что в ведро не помещаются.
Старым яблоням добавьте в раствор стакан луковой шелухи — это отпугнёт плодожорку.
Молодым деревцам замените йод на 2 капли зелёнки — она стимулирует рост коры.
После дождей посыпьте приствольный круг горчичным порошком — он сохранит влагу и отгонит муравьёв.
Не используйте свежее молоко - оно образует плёнку и мешает воздуху проникать к корням.
Повторять подкормку можно только раз в месяц - переизбыток кальция делает плоды грубыми.
Не применяйте метод для карликовых яблонь — их корневая система слишком слабая для такой активной смеси.
Молочный раствор помогает не только под корень. Опрыскайте ствол и ветви — и через сутки исчезнут чёрные пятна, если это начало парши. Но повторять процедуру часто нельзя!
А бутылки лучше прятать — мало ли, вдруг соседи тоже захотят такой урожай…
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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