Подкормка с молоком — и яблоки не помещаются в ведро

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему у соседа деревья ломятся от яблок, а у вас — едва цветут, несмотря на одинаковую погоду? Секрет может скрываться… в молочной бутылке, зарытой под яблоней.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня декоративная

Молочный коктейль для сада

Весной, когда только набухают почки, сосед-агроном готовит особую подкормку:

1 литр прокисшего молока

5 литров воды

3 капли йода

Эту смесь он выливает под корень. Звучит странно, но результат поражает.

Почему это работает

Молочнокислые бактерии уничтожают грибковые инфекции в почве

Кальций укрепляет завязи и снижает риск опадания плодов

Йод пробуждает спящие почки и усиливает цветение

Уже через неделю дерево покрывается бутонами, а к августу — яблок столько, что в ведро не помещаются.

Хитрости для разных деревьев

Старым яблоням добавьте в раствор стакан луковой шелухи — это отпугнёт плодожорку.

Молодым деревцам замените йод на 2 капли зелёнки — она стимулирует рост коры.

После дождей посыпьте приствольный круг горчичным порошком — он сохранит влагу и отгонит муравьёв.

Осторожно: есть нюансы

Не используйте свежее молоко - оно образует плёнку и мешает воздуху проникать к корням.

Повторять подкормку можно только раз в месяц - переизбыток кальция делает плоды грубыми.

Не применяйте метод для карликовых яблонь — их корневая система слишком слабая для такой активной смеси.

Бонус: защита от парши

Молочный раствор помогает не только под корень. Опрыскайте ствол и ветви — и через сутки исчезнут чёрные пятна, если это начало парши. Но повторять процедуру часто нельзя!

А бутылки лучше прятать — мало ли, вдруг соседи тоже захотят такой урожай…

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

