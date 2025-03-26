Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы под атакой тли, а вы не хотите портить их ядом? Решение — буквально под ногами. Скромный подорожник способен заменить всю вашу "химию".

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Розы

Волшебный настой

Сорвите 10 свежих листьев подорожника — пока он не выпустил стрелку. Измельчите, залейте литром кипятка и оставьте на ночь. Утром процедите, добавьте ложку жидкого мыла и аккуратно опрыскайте бутоны. Уже через 4 часа тля исчезнет.

Важно: не собирайте растения у дороги — вредные вещества из выхлопов сделают настой токсичным.

Как работает подорожник

Секрет — в его слизи: она обволакивает мелких вредителей, перекрывая им доступ к воздуху. Безопасно для цветов, но смертельно для тли.

Что делать, если тля вернулась

Разложите свежие листья подорожника у основания кустов. Их аромат отпугнёт новых "поселенцев". А если тля добралась до корней — закопайте зелень в землю. При разложении подорожник выделяет фитонциды, которые прогонят незваных гостей.

Дополнительные бонусы

Против пятен на листьях: смочите ткань в настое и аккуратно протрите повреждённые участки.

Для нежных сортов: добавьте в раствор чайную ложку оливкового масла — оно защитит лепестки от ожогов.

Профилактика: раз в месяц обрабатывайте кусты холодным настоем (без кипятка).

Полезные советы

Цветущие растения не используйте — пыльца может привлечь муравьёв.

Не обрабатывайте розы днём — на солнце белки в слизи сворачиваются, и настой теряет свойства.

Никогда не смешивайте настой с химикатами — это может вызвать ожоги на листьях.

А если подорожника нет — используйте мать-и-мачеху. Эффект будет таким же!

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

