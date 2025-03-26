Секрет гигантских плодов спрятан в вашей морозилке — не выбрасывайте это

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огромные, сочные плоды — мечта каждого дачника. И для этого вовсе не нужно бежать за дорогими удобрениями. Всё, что нужно, — уже под рукой.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овощи в корзине

Банановая кожура — подкормка №1

Секрет в её составе: калий и фосфор укрепляют корни и стимулируют цветение. Заморозьте шкурки с зимы, а весной закопайте их прямо в лунку при посадке томатов и перцев. Растения буквально "взорвутся" в росте.

Кальций против слизней

Яичная скорлупа, измельчённая в порошок, отлично снижает кислотность почвы и защищает нежную рассаду. Добавьте её при пикировке — и забудьте о болезнях сеянцев.

Домашние чаи для рассады

Простой настой из луковой шелухи не только подпитает молодые ростки, но и защитит их от грибка. Заварите горсть шелухи кипятком, дайте настояться сутки и поливайте рассаду.

Для усиления эффекта смешайте воду с перекисью водорода (1 ст. л. на литр). Кислород активизирует рост даже самых слабых корешков.

Что важно помнить

В первые 10-14 дней после всходов удобрения не нужны: все питательные вещества уже в семени. Подкормка в это время может только навредить.

Неожиданные добавки

Рыбьи головы под корнями томатов — богатый источник азота и кальция.

Кофейная гуща , смешанная с грунтом, отпугивает тлю и насыщает почву магнием.

Щепотка сахара в лунке стимулирует цветение у декоративных и овощных культур.

Осторожно: не всё органическое — безопасно

Навоз должен быть хорошо перепревшим (не менее 2-3 лет). Иначе сожжёт корни.

Зола годится только от чистых дров или веток. Пепел от пластика и крашеного дерева содержит тяжёлые металлы.

Учитесь читать растения

Фиолетовые листья — сигнал о нехватке фосфора.

Бледная зелень — признак дефицита азота.

Коричневые края — нехватка калия.

На случай сомнений смешайте универсальную смесь: 1 стакан золы, 1 ст. л. суперфосфата и горсть компоста. Это надёжная поддержка на любом этапе роста.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

