Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы пугают русских женщин кавказским маньяком
Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса

Секрет гигантских плодов спрятан в вашей морозилке — не выбрасывайте это

2:21
Садоводство

Огромные, сочные плоды — мечта каждого дачника. И для этого вовсе не нужно бежать за дорогими удобрениями. Всё, что нужно, — уже под рукой.

Овощи в корзине
Фото: flickr.com by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощи в корзине

Банановая кожура — подкормка №1

Секрет в её составе: калий и фосфор укрепляют корни и стимулируют цветение. Заморозьте шкурки с зимы, а весной закопайте их прямо в лунку при посадке томатов и перцев. Растения буквально "взорвутся" в росте.

Кальций против слизней

Яичная скорлупа, измельчённая в порошок, отлично снижает кислотность почвы и защищает нежную рассаду. Добавьте её при пикировке — и забудьте о болезнях сеянцев.

Домашние чаи для рассады

Простой настой из луковой шелухи не только подпитает молодые ростки, но и защитит их от грибка. Заварите горсть шелухи кипятком, дайте настояться сутки и поливайте рассаду.

Для усиления эффекта смешайте воду с перекисью водорода (1 ст. л. на литр). Кислород активизирует рост даже самых слабых корешков.

Что важно помнить

В первые 10-14 дней после всходов удобрения не нужны: все питательные вещества уже в семени. Подкормка в это время может только навредить.

Неожиданные добавки

  • Рыбьи головы под корнями томатов — богатый источник азота и кальция.

  • Кофейная гуща, смешанная с грунтом, отпугивает тлю и насыщает почву магнием.

  • Щепотка сахара в лунке стимулирует цветение у декоративных и овощных культур.

Осторожно: не всё органическое — безопасно

  • Навоз должен быть хорошо перепревшим (не менее 2-3 лет). Иначе сожжёт корни.

  • Зола годится только от чистых дров или веток. Пепел от пластика и крашеного дерева содержит тяжёлые металлы.

Учитесь читать растения

  • Фиолетовые листья — сигнал о нехватке фосфора.

  • Бледная зелень — признак дефицита азота.

  • Коричневые края — нехватка калия.

На случай сомнений смешайте универсальную смесь: 1 стакан золы, 1 ст. л. суперфосфата и горсть компоста. Это надёжная поддержка на любом этапе роста.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Кино. Новости и обзоры
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Последние материалы
Украинцы пугают русских женщин кавказским маньяком
Сколько килограмм весит интернет: учёные назвали цифру
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.