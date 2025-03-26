Слишком пышные томаты без плодов? Вы вносите не те удобрения

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы можете кормить свои растения регулярно, но они всё равно будут "голодать". Причина — не в количестве удобрений, а в их неправильном балансе.

Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огород

Удобрения — не волшебство

Минеральные удобрения похожи на витамины: недостаток делает урожай слабым, а избыток приводит к настоящему "отравлению". Например, слишком много азота — и ваши томаты превращаются в буйные заросли без единого плода. А огурцы без калия могут горчить.

Что важно знать в первую очередь

Перед тем как что-то вносить в почву, стоит её изучить. Тест-полоски из садового магазина подскажут уровень pH и наличие азота, фосфора и калия. Если тестов нет, ориентируйтесь на растения:

Щавель и хвощ — любят кислую почву

Ромашка и клевер — растут на нейтральной

Мак и горчица — предпочитают щелочную

Основные элементы:

Азот (N) — отвечает за рост зелёной массы

Фосфор (P) — помогает развивать корни и завязи

Калий (K) — укрепляет иммунитет и улучшает вкус плодов

Как подкармливать с умом

Весной подойдут универсальные комплексные удобрения с маркировкой NPK 10-10-10. Летом стоит выбирать смеси с меньшим количеством азота и повышенным калием (например, 5-10-15).

Азотные удобрения (мочевина, селитра) быстро вымываются — вносите их перед поливом или дождём.

Фосфорные (суперфосфат) растворяются медленно — заделывайте их в лунки при посадке.

Калийные (сульфат калия) особенно важны в период плодоношения.

Самая частая ошибка

Многие огородники вносят удобрения "на глазок", а зря. Например:

Мочевину разводят: 10 г на 10 л воды

Суперфосфат — 40 г на 10 л

Если передозировали — листья скручиваются, темнеют, а плоды становятся мелкими. В этом случае сразу пролейте грядку водой, чтобы смыть излишки.

Органика всё равно нужна

Минеральные удобрения не заменяют органику. Используйте их в тандеме с компостом, золой или настоями трав. Отличное решение — после внесения суперфосфата полить растения настоем крапивы. Так фосфор усвоится лучше, а растения скажут вам "спасибо" щедрым урожаем.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

