Слишком пышные томаты без плодов? Вы вносите не те удобрения

Вы можете кормить свои растения регулярно, но они всё равно будут "голодать". Причина — не в количестве удобрений, а в их неправильном балансе.
Минеральные удобрения похожи на витамины: недостаток делает урожай слабым, а избыток приводит к настоящему "отравлению". Например, слишком много азота — и ваши томаты превращаются в буйные заросли без единого плода. А огурцы без калия могут горчить.
Перед тем как что-то вносить в почву, стоит её изучить. Тест-полоски из садового магазина подскажут уровень pH и наличие азота, фосфора и калия. Если тестов нет, ориентируйтесь на растения:
Щавель и хвощ — любят кислую почву
Ромашка и клевер — растут на нейтральной
Мак и горчица — предпочитают щелочную
Азот (N) — отвечает за рост зелёной массы
Фосфор (P) — помогает развивать корни и завязи
Калий (K) — укрепляет иммунитет и улучшает вкус плодов
Весной подойдут универсальные комплексные удобрения с маркировкой NPK 10-10-10. Летом стоит выбирать смеси с меньшим количеством азота и повышенным калием (например, 5-10-15).
Азотные удобрения (мочевина, селитра) быстро вымываются — вносите их перед поливом или дождём.
Фосфорные (суперфосфат) растворяются медленно — заделывайте их в лунки при посадке.
Калийные (сульфат калия) особенно важны в период плодоношения.
Многие огородники вносят удобрения "на глазок", а зря. Например:
Мочевину разводят: 10 г на 10 л воды
Суперфосфат — 40 г на 10 л
Если передозировали — листья скручиваются, темнеют, а плоды становятся мелкими. В этом случае сразу пролейте грядку водой, чтобы смыть излишки.
Минеральные удобрения не заменяют органику. Используйте их в тандеме с компостом, золой или настоями трав. Отличное решение — после внесения суперфосфата полить растения настоем крапивы. Так фосфор усвоится лучше, а растения скажут вам "спасибо" щедрым урожаем.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
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