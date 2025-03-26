Калитка из дерева своими руками — секреты, о которых не пишут в инструкциях

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Деревянная калитка — это не только функциональный элемент участка, но и стильная деталь, которая создаёт первое впечатление о вашем доме. И хорошая новость — сделать её своими руками проще, чем кажется. Главное — грамотно выбрать материал, определиться с конструкцией и не торопиться на этапе сборки.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain калитка

Вот подробная пошаговая инструкция, как сделать калитку своими руками, чтобы она получилась красивой, прочной и прослужила много лет.

Выбираем дерево: что подойдёт для улицы

Уличная калитка испытывает на себе всё - снег, дождь, солнце и ветер.

Поэтому к породе дерева нужно подойти с умом:

Лиственница — крепкая, влагостойкая, не гниёт. Почти идеал.

Сосна — мягкая и податливая, легко обрабатывается, хорошо держит форму.

Берёза — прочная, но боится влаги. Обязательно пропитывать антисептиком.

Ель — бюджетный вариант. Легко работать, но требует регулярной обработки.

Выбирайте сухие, атмосферно обработанные доски не ниже 3 сорта, без гнили, пятен и мёртвых сучков.

Типы конструкций: какую выбрать

Каркасная — классика. Рама из дерева или металла + обшивка. Чаще всего собирается в форме Z, Л или Х. Рамочная — рама (чаще металлическая) + деревянные планки внутри. Очень прочная. С аркой — эффектно и красиво. Идеальна для входной группы.

Пошаговая инструкция: как собрать калитку своими руками

1. Подготовка

Определите размер. Оптимальная ширина — 800-1000 мм, высота — до 2000 мм.

Оставьте зазор снизу (примерно 30 см) для снега и осадков.

Сделайте чертёж. Подсчитайте материал: бруски, доски, винты, петли, пропитка.

2. Изготовление каркаса

Возьмите бруски 8-10 см шириной, 2-4 см толщиной.

Отпилите две горизонтальные перекладины нужной длины.

Соедините их укосиной в форме буквы Z. Зафиксируйте винтами.

Нарежьте планки для обшивки. Прикрутите к каркасу, окуная саморезы в воск или олифу.

3. Установка калитки

Установите столбы. В плотной почве — щебень, в рыхлой — бетон.

Навесьте полотно, выровняйте по уровню и отметьте места под петли.

Закрепите навесы, навесьте калитку. Проверьте работу: она должна открываться и закрываться легко, без перекосов.

4. Финишная обработка

Зашкурьте поверхность, покройте антисептической грунтовкой и краской. Лучше в два слоя.

Уточнения

Калитка — дверь в заборе, предназначенная для входа на огороженную забором территорию и выхода с неё.



