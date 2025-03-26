Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда вес — не просто цифра: что делать, если похудение не работает
Этот витамин творит чудеса для кожи, но как не переборщить с дозировкой? Удивительная правда
Сильный запах в холодильнике? Один продукт может быть виноват
Пятое по величине озеро Франции хранит тайну: вы будете поражены его цветом!
Форма не марается, бисквит не прилипает, настроение не портится: лайфхак прост
Как снизить риск: советы по выбору безопасного кофе
Эта азиатская сборная сенсационно выиграла и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026
Пенсии вырастут: какой секрет скрывает апрельская индексация
Хотите ускорить рост волос? Начните с этого простого правила

Калитка из дерева своими руками — секреты, о которых не пишут в инструкциях

2:54
Садоводство

Деревянная калитка — это не только функциональный элемент участка, но и стильная деталь, которая создаёт первое впечатление о вашем доме. И хорошая новость — сделать её своими руками проще, чем кажется. Главное — грамотно выбрать материал, определиться с конструкцией и не торопиться на этапе сборки.

калитка
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
калитка

Вот подробная пошаговая инструкция, как сделать калитку своими руками, чтобы она получилась красивой, прочной и прослужила много лет.

Выбираем дерево: что подойдёт для улицы

Уличная калитка испытывает на себе всё - снег, дождь, солнце и ветер.

Поэтому к породе дерева нужно подойти с умом:

  • Лиственница — крепкая, влагостойкая, не гниёт. Почти идеал.

  • Сосна — мягкая и податливая, легко обрабатывается, хорошо держит форму.

  • Берёза — прочная, но боится влаги. Обязательно пропитывать антисептиком.

  • Ель — бюджетный вариант. Легко работать, но требует регулярной обработки.

Выбирайте сухие, атмосферно обработанные доски не ниже 3 сорта, без гнили, пятен и мёртвых сучков.

Типы конструкций: какую выбрать

  1. Каркасная — классика. Рама из дерева или металла + обшивка. Чаще всего собирается в форме Z, Л или Х.

  2. Рамочная — рама (чаще металлическая) + деревянные планки внутри. Очень прочная.

  3. С аркой — эффектно и красиво. Идеальна для входной группы.

Пошаговая инструкция: как собрать калитку своими руками

1. Подготовка

  • Определите размер. Оптимальная ширина — 800-1000 мм, высота — до 2000 мм.

  • Оставьте зазор снизу (примерно 30 см) для снега и осадков.

  • Сделайте чертёж. Подсчитайте материал: бруски, доски, винты, петли, пропитка.

2. Изготовление каркаса

  • Возьмите бруски 8-10 см шириной, 2-4 см толщиной.

  • Отпилите две горизонтальные перекладины нужной длины.

  • Соедините их укосиной в форме буквы Z. Зафиксируйте винтами.

  • Нарежьте планки для обшивки. Прикрутите к каркасу, окуная саморезы в воск или олифу.

3. Установка калитки

  • Установите столбы. В плотной почве — щебень, в рыхлой — бетон.

  • Навесьте полотно, выровняйте по уровню и отметьте места под петли.

  • Закрепите навесы, навесьте калитку. Проверьте работу: она должна открываться и закрываться легко, без перекосов.

4. Финишная обработка

  • Зашкурьте поверхность, покройте антисептической грунтовкой и краской. Лучше в два слоя.

Уточнения

Калитка — дверь в заборе, предназначенная для входа на огороженную забором территорию и выхода с неё.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Когда вес — не просто цифра: что делать, если похудение не работает
Этот витамин творит чудеса для кожи, но как не переборщить с дозировкой? Удивительная правда
Сильный запах в холодильнике? Один продукт может быть виноват
Калитка из дерева своими руками — секреты, о которых не пишут в инструкциях
Пятое по величине озеро Франции хранит тайну: вы будете поражены его цветом!
Форма не марается, бисквит не прилипает, настроение не портится: лайфхак прост
Как снизить риск: советы по выбору безопасного кофе
Эта азиатская сборная сенсационно выиграла и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026
Пенсии вырастут: какой секрет скрывает апрельская индексация
Хотите ускорить рост волос? Начните с этого простого правила
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.