Калитка из дерева своими руками — секреты, о которых не пишут в инструкциях

Деревянная калитка — это не только функциональный элемент участка, но и стильная деталь, которая создаёт первое впечатление о вашем доме. И хорошая новость — сделать её своими руками проще, чем кажется. Главное — грамотно выбрать материал, определиться с конструкцией и не торопиться на этапе сборки.
Вот подробная пошаговая инструкция, как сделать калитку своими руками, чтобы она получилась красивой, прочной и прослужила много лет.
Уличная калитка испытывает на себе всё - снег, дождь, солнце и ветер.
Поэтому к породе дерева нужно подойти с умом:
Лиственница — крепкая, влагостойкая, не гниёт. Почти идеал.
Сосна — мягкая и податливая, легко обрабатывается, хорошо держит форму.
Берёза — прочная, но боится влаги. Обязательно пропитывать антисептиком.
Ель — бюджетный вариант. Легко работать, но требует регулярной обработки.
Выбирайте сухие, атмосферно обработанные доски не ниже 3 сорта, без гнили, пятен и мёртвых сучков.
Каркасная — классика. Рама из дерева или металла + обшивка. Чаще всего собирается в форме Z, Л или Х.
Рамочная — рама (чаще металлическая) + деревянные планки внутри. Очень прочная.
С аркой — эффектно и красиво. Идеальна для входной группы.
1. Подготовка
Определите размер. Оптимальная ширина — 800-1000 мм, высота — до 2000 мм.
Оставьте зазор снизу (примерно 30 см) для снега и осадков.
Сделайте чертёж. Подсчитайте материал: бруски, доски, винты, петли, пропитка.
2. Изготовление каркаса
Возьмите бруски 8-10 см шириной, 2-4 см толщиной.
Отпилите две горизонтальные перекладины нужной длины.
Соедините их укосиной в форме буквы Z. Зафиксируйте винтами.
Нарежьте планки для обшивки. Прикрутите к каркасу, окуная саморезы в воск или олифу.
3. Установка калитки
Установите столбы. В плотной почве — щебень, в рыхлой — бетон.
Навесьте полотно, выровняйте по уровню и отметьте места под петли.
Закрепите навесы, навесьте калитку. Проверьте работу: она должна открываться и закрываться легко, без перекосов.
4. Финишная обработка
Зашкурьте поверхность, покройте антисептической грунтовкой и краской. Лучше в два слоя.
Калитка — дверь в заборе, предназначенная для входа на огороженную забором территорию и выхода с неё.
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