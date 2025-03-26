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Гиацинт зацвел и увял — не спешите выбрасывать! Как дать ему шанс на новый старт

2:32
Садоводство

Весна — время, когда на столах появляются гиацинты. Этот цветок с ярким ароматом радует глаз, но что делать с ним после того, как он отцветет? Не спешите выбрасывать растение — оно все еще может зацвести снова, если дать ему немного внимания.

Гиацинт
Фото: https://www.flickr.com/photos/47445767@N05/51109038095/ by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гиацинт

Почему не стоит выбрасывать гиацинт после цветения

Когда гиацинт отцветает, хочется сразу избавиться от него — растение выглядит не так привлекательно. Однако это не лучший способ. Листья растения все еще выполняют важную роль: они забирают все питательные вещества, чтобы подготовить луковицу к следующему сезону. Если вы обрежете листья или выбросите цветок, то лишите луковицу необходимой энергии для будущего роста.

Лучше всего продолжать умеренно поливать растение и позволить листьям постепенно увянуть. Когда листья полностью пожелтеют, их можно срезать, убедившись, что луковица забрала все силы для восстановления.

Как сохранить луковицы гиацинта до следующего сезона

Если у вас нет огорода или вы не хотите сажать луковицу сразу, ее можно сохранить до следующего сезона. Главное — хранить гиацинты в сухом и прохладном месте, чтобы они могли снова ожить. Подойдет бумажный пакет или небольшая коробка. Важно, чтобы место хранения было хорошо проветриваемым и не влажным, иначе луковицы могут заплесневеть.

Идеальная температура для хранения — около 10-15 градусов. Если вы хотите оставить их в холодильнике, выберите нижнюю полку, но не кладите рядом с фруктами, такими как яблоки, которые выделяют этилен и могут помешать цветению.

Что делать, если нет огорода

Не переживайте, если у вас нет сада. Гиацинт с удовольствием приживется в горшке на балконе. Если у вас есть знакомые садоводы, передайте им луковицу, и она будет посажена в их саду, получив новый шанс зацвести. Иногда достаточно просто спросить бабушку или соседку — они с радостью примут ваш гиацинт и посадят его в своем саду.

Если у вас есть огород

Если вам повезло иметь огород, посадите луковицу осенью в солнечном или полутенистом месте с хорошим дренажем. Гиацинты не любят заболоченную землю. Сажайте луковицу на глубину 10-15 см и добавьте немного компоста, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Уточнения

Гиаци́нт (лат. Hyacínthus) — род растений семейства Спаржевые (Asparagaceae). Ранее выделялся в собственное семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae) или включался в семейство Лилейные (Liliaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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