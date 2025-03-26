Цветут весной, радуют всё лето: выбираем кусты для дачи

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад после зимы часто выглядит уныло: голая земля, редкие ростки и минимум цвета. Но есть способ превратить участок в цветущий оазис уже весной — посадить кустарники, которые радуют глаз, пока остальная растительность ещё только просыпается.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Обрезка кустарников

1. Форзиция — яркое солнце среди серых ветвей

Форзиция зацветает одной из первых. Её ярко-жёлтые цветы покрывают ветви ещё до распускания листьев. Кустарник вырастает до 3 метров, неприхотлив, требует только рыхления, обрезки и регулярной подкормки. Лучше всего чувствует себя на солнечных участках, но выживает и в полутени.

2. Рододендрон даурский — розовое облако в полутени

Цветёт пышными розовыми цветами, которые могут быть как крошечными, так и крупными — до 20 см. Даже после цветения куст выглядит эффектно благодаря листьям, меняющим цвет на бордовый. Любит полутень и хорошо соседствует с деревьями, дающими рассеянный свет.

3. Вейгела — спасение для тенистых уголков

Отличный выбор для участков, где не хватает солнца. Компактный куст, который обожает тень и влажность. За ним легко ухаживать: достаточно редкого полива в засуху и подкормки. Главное — не сажать слишком густо, оставляя не менее метра между кустами.

4. Сирень — классика с ароматом детства

Любимица садоводов за обильное цветение и аромат. Требует обильного полива и рыхления почвы. Цветёт в мае-июне, в зависимости от сорта. При правильном уходе куст будет радовать вас каждую весну.

5. Древовидный пион — цветущий гигант

Может вырасти до 2 метров, с каждым годом цветёт всё пышнее. Требует обильного полива (до 30 л на куст) и рыхления. Любит глинистую почву и может расти на одном месте десятки лет без пересадки. Настоящее украшение сада.

6. Дафна (волчья ягода) — красиво, но опасно

Цветёт нежными розово-фиолетовыми цветами, но после цветения появляются ядовитые ягоды. Уход несложный: регулярный полив и полутень. Но если у вас есть дети или домашние животные, лучше отказаться от посадки — растение токсично.

Уточнения

Сире́нь — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.



