Крупные головки чеснока получаются только при одном условии — не пропустите момент

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мощные, плотные, крупные головки чеснока с зубчиками размером с грецкий орех — не случайность, а результат правильно подобранного ухода. И особенно важен тот момент, когда растение только "просыпается" после зимы. Именно в марте чеснок нуждается в поддержке, которую большинство дачников, к сожалению, игнорируют.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Первый этап: сразу после схода снега

Как только грядка освободится от снега, уберите мульчу и аккуратно прорыхлите почву вокруг ростков — это обеспечит доступ кислорода к корням.

Сразу после этого внесите аммиачную селитру (20 г на 1 м²). Азот активизирует рост зелёной массы — даст чесноку нужный старт.

Через 10 дней важно "переключить" развитие: приготовьте раствор из 30 г двойного суперфосфата на 10 л горячей воды, дайте настояться сутки и полейте грядки. Это направит энергию растения не в перья, а в формирование крупных головок.

Вторая подкормка: на стадии 4-5 листьев

Смешайте:

25 г сернокислого калия,

10 г сульфата магния,

10 л воды.

Поливайте из расчёта 5 л на 1 м². Калий увеличит размер зубчиков, магний убережёт листья от пожелтения.

Усилить эффект поможет внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 5 л воды) — бор улучшает усвоение кальция и делает головки плотными и хорошо хранящимися. Опрыскивайте утром в безветренную погоду.

Финальный штрих: за месяц до уборки

Внесите золу (40 г на 1 м²) — она богата калием и микроэлементами, которые помогут чесноку завершить созревание.

Важно: за 3 недели до сбора прекратите полив, чтобы головки не растрескались и набрали максимум эфирных масел.

Убирайте чеснок в сухую погоду, когда нижние листья пожелтеют на треть. Просушите 5-7 дней в тени — и результат вас удивит: плотные, ароматные, крупные головки, которые будут лежать до весны.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



