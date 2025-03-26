Компост вызывает болезни растений — и вот почему

Вы уверены, что ваш компост — это настоящее "чёрное золото" для огорода? А ведь даже самая на первый взгляд безобидная куча органики может превратиться в источник болезней, токсинов и нескончаемой прополки.
Вот какие ошибки чаще всего превращают полезный компост в огородную катастрофу — и как этого избежать.
1. Больные растения — не для компоста
Ботва, заражённая фитофторой, с виду ничем не отличается от здоровой. Но даже после гниения споры грибка выживают и возвращаются на грядки вместе с удобрением. Итог — новая вспышка болезней, которую вы же сами и организовали.
Что делать: всё, что болело — в костёр, а не в кучу.
2. Сорняки с семенами — ваш личный кошмар
Стебли и корни перегнивают, а вот семена сорняков сохраняются годами. Вместо удобрения вы получите ковёр из пырея, лебеды и осота, который замучает своей живучестью.
Решение: если семена уже есть — отправляйте в отдельную кучу для длительного перегнивания.
3. Химия — яд, который впитывают овощи
Попала в компост тряпка с моющим средством, крышка от порошка, обёртка? Всё это источает ПАВы и тяжёлые металлы. Растения впитывают их, и потом вы удивляетесь, почему огурцы горчат, а клубника пахнет мылом.
Запомните: бытовая химия — не органика. В мусор, а не в грядку.
4. Ошибочный баланс зелёного и коричневого
Слишком много травы или очисток — куча скисает и воняет. Слишком много опилок или листьев — она "засыпает" на годы, не давая ни грамма пользы.
Правильный рецепт: чередуйте слои: зелёное (влага и азот) + коричневое (углерод и структура).
5. Цитрусовые и хвоя — тормоза процесса
Корки апельсинов и мандарины, как и хвоя, отпугивают червей и замедляют разложение. Их лучше использовать в минимальных количествах — или не использовать вовсе.
6. Лень мешать — причина гнили
Без кислорода компост превращается в зловонную болотообразную массу. Перемешивание — ключ к проветриванию и равномерному разложению.
Минимум раз в 2-3 недели — и куча будет живой, а не тухлой.
7. Всё подряд — не значит правильно
Подход "что гниёт — то в компост" работает только в сказках. На практике он приводит к заражению почвы и снижению урожайности.
Будьте внимательны: сортируйте отходы и не ленитесь — и компост действительно станет "чёрным золотом", а не ядовитой бомбой.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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