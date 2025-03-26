Компост вызывает болезни растений — и вот почему

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы уверены, что ваш компост — это настоящее "чёрное золото" для огорода? А ведь даже самая на первый взгляд безобидная куча органики может превратиться в источник болезней, токсинов и нескончаемой прополки.

Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Вот какие ошибки чаще всего превращают полезный компост в огородную катастрофу — и как этого избежать.

1. Больные растения — не для компоста

Ботва, заражённая фитофторой, с виду ничем не отличается от здоровой. Но даже после гниения споры грибка выживают и возвращаются на грядки вместе с удобрением. Итог — новая вспышка болезней, которую вы же сами и организовали.

Что делать: всё, что болело — в костёр, а не в кучу.

2. Сорняки с семенами — ваш личный кошмар

Стебли и корни перегнивают, а вот семена сорняков сохраняются годами. Вместо удобрения вы получите ковёр из пырея, лебеды и осота, который замучает своей живучестью.

Решение: если семена уже есть — отправляйте в отдельную кучу для длительного перегнивания.

3. Химия — яд, который впитывают овощи

Попала в компост тряпка с моющим средством, крышка от порошка, обёртка? Всё это источает ПАВы и тяжёлые металлы. Растения впитывают их, и потом вы удивляетесь, почему огурцы горчат, а клубника пахнет мылом.

Запомните: бытовая химия — не органика. В мусор, а не в грядку.

4. Ошибочный баланс зелёного и коричневого

Слишком много травы или очисток — куча скисает и воняет. Слишком много опилок или листьев — она "засыпает" на годы, не давая ни грамма пользы.

Правильный рецепт: чередуйте слои: зелёное (влага и азот) + коричневое (углерод и структура).

5. Цитрусовые и хвоя — тормоза процесса

Корки апельсинов и мандарины, как и хвоя, отпугивают червей и замедляют разложение. Их лучше использовать в минимальных количествах — или не использовать вовсе.

6. Лень мешать — причина гнили

Без кислорода компост превращается в зловонную болотообразную массу. Перемешивание — ключ к проветриванию и равномерному разложению.

Минимум раз в 2-3 недели — и куча будет живой, а не тухлой.

7. Всё подряд — не значит правильно

Подход "что гниёт — то в компост" работает только в сказках. На практике он приводит к заражению почвы и снижению урожайности.

Будьте внимательны: сортируйте отходы и не ленитесь — и компост действительно станет "чёрным золотом", а не ядовитой бомбой.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

