Бабушкин секрет рассады: копеечная таблетка творит чудеса

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему у наших бабушек всегда была крепкая рассада и богатый урожай, хотя о модных удобрениях они и не слышали? Всё просто: вместо химии — природная смекалка. И один из главных секретов — обычная янтарная кислота, которую и сегодня можно найти в аптеке за копейки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Что это такое и почему работает

Янтарная кислота — не витамин и не лекарство для людей. Зато для растений она — настоящий стимулятор роста, укрепляющий иммунитет и защищающий от болезней. Она:

ускоряет развитие корней,

активизирует рост зелёной массы,

помогает справиться с грибками и вредителями.

Как использовать: без лишних сложностей

Чтобы приготовить подкормку, растворите 1 таблетку в литре воды комнатной температуры. Обязательно дождитесь, пока порошок полностью растворится — недопущенные крупинки могут просто не сработать.

Полив — не чаще раза в месяц. А если рассада совсем слабая, готовят "ударный" вариант: до 10 таблеток на литр. Такой раствор способен оживить даже почти погибшие ростки.

Важно: перед поливом слегка увлажните грунт — это поможет распределить кислоту равномерно и убережёт корни от ожога.

Кому подойдёт больше всего

Особенно яркий эффект янтарная кислота даёт на томатах, перцах и баклажанах. Уже через неделю после обработки можно заметить:

более яркую окраску листьев,

активный рост,

утолщение стеблей.

Этот способ до сих пор используют опытные огородники, предпочитая простые и безопасные средства вместо дорогой химии. Ведь иногда настоящая эффективность — в проверенных временем решениях.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).



