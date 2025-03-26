Хотите глянцевые листья у фикуса? Попробуйте этот натуральный способ

Если у вашего фикуса побледнели листья, а рост остановился — не спешите закупать удобрения. Иногда решение проблемы спрятано в… кофейной чашке.
Обычная кофейная гуща может стать настоящим эликсиром для комнатных растений — особенно для фикусов.
Кофейные отходы богаты азотом, фосфором и калием — именно эти элементы отвечают за зелень, рост и здоровье растения. Они ускоряют фотосинтез, помогают формироваться новым побегам и возвращают листве насыщенный цвет.
Вот что важно помнить, чтобы не навредить растению:
Гущу нужно просушить. Влажный жмых может спровоцировать плесень.
Хранить — в сухой закрытой банке.
Добавлять — раз в месяц по половине столовой ложки на каждый горшок (примерно 20 см в диаметре).
Смешивайте кофейную гущу с верхним слоем земли — она не только подкормит, но и сделает почву более рыхлой, улучшив доступ воздуха к корням.
А если "переборщили"
Избыток кофе может повысить кислотность почвы. В этом случае поможет древесная зола — она нейтрализует pH и спасёт растение от перегруза.
Когда ждать эффект
Уже через 2-3 недели фикус отблагодарит вас плотными, яркими и глянцевыми листьями. А главное — оживёт и снова начнёт расти.
Эксперимент простой, бесплатный, а результат — как от дорогого удобрения. Иногда настоящая магия происходит из самого неожиданного источника.
Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.
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