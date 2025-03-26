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Хотите глянцевые листья у фикуса? Попробуйте этот натуральный способ

1:41
Садоводство

Если у вашего фикуса побледнели листья, а рост остановился — не спешите закупать удобрения. Иногда решение проблемы спрятано в… кофейной чашке.

Фикус
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Обычная кофейная гуща может стать настоящим эликсиром для комнатных растений — особенно для фикусов.

Почему это работает

Кофейные отходы богаты азотом, фосфором и калием — именно эти элементы отвечают за зелень, рост и здоровье растения. Они ускоряют фотосинтез, помогают формироваться новым побегам и возвращают листве насыщенный цвет.

Главное — использовать правильно

Вот что важно помнить, чтобы не навредить растению:

  • Гущу нужно просушить. Влажный жмых может спровоцировать плесень.

  • Хранить — в сухой закрытой банке.

  • Добавлять — раз в месяц по половине столовой ложки на каждый горшок (примерно 20 см в диаметре).

Смешивайте кофейную гущу с верхним слоем земли — она не только подкормит, но и сделает почву более рыхлой, улучшив доступ воздуха к корням.

А если "переборщили"

Избыток кофе может повысить кислотность почвы. В этом случае поможет древесная зола — она нейтрализует pH и спасёт растение от перегруза.

Когда ждать эффект

Уже через 2-3 недели фикус отблагодарит вас плотными, яркими и глянцевыми листьями. А главное — оживёт и снова начнёт расти.

Эксперимент простой, бесплатный, а результат — как от дорогого удобрения. Иногда настоящая магия происходит из самого неожиданного источника.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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