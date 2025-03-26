Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Звук, который вы не замечали — но он многое говорит о кошке
Будущее косметологии: топ-технологий, которые станут популярными в 2025 году

Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом

3:28
Садоводство » Цветы

Обрезка роз — одна из важнейших процедур по уходу за этими красивыми цветами, которая играет ключевую роль в их здоровье и продолжительности цветения. Правильная обрезка помогает не только поддерживать форму куста, но и стимулирует активный рост и цветение.

Штамбовая роза
Фото: commons.wikimedia. org by Moonik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Штамбовая роза

Время для обрезки

Обрезка роз обычно происходит весной, когда температура почвы стабилизируется и начинается активный рост. Как правило, это время варьируется в зависимости от климатических условий, но в большинстве регионов это происходит в апреле — начале мая. Обрезать розы нужно после того, как минует угроза заморозков, а почки начнут набухать.

Инструменты для обрезки

Для успешной обрезки вам понадобятся качественные инструменты:

  • Секатор: лучше всего использовать острый секатор с изогнутыми лезвиями для полноценного среза.
  • Ножовка: для более толстых ветвей используйте ножовку или специальный срезной инструмент.
  • Перчатки: защитные перчатки помогут избежать порезов и травм при работе с колючими сортами.

Основные правила обрезки

  1. Старые и больные ветви: удалите все старые, сухие и поврежденные ветви, удерживая здоровые части куста. Это предотвратит распространение заболеваний и улучшит циркуляцию воздуха.
  2. Форма куста: чтобы розы имели красивую форму, оставляйте на кусте 3-5 сильных побегов, направленных наружу. Это обеспечит правильную аэрацию и освещение внутри куста.
  3. Положение среза: срезайте ветви под углом 45 градусов, примерно на 0,5 см выше почки. Это поможет воде стекать среза и предотвратит гниение.
  4. Процедура обрезки:
     - У кустовых роз обрезайте побеги на высоту 30-50 см от земли, оставляя 3-5 сильных ветвей.
      - У плетистых роз обрезка зависит от типа: однократные укорачиваются на 1/3, а многократные — на 2/3.
      - У флорибунды оставляйте на каждой ветви 5-7 почек.

Особенности после обрезки

После обрезки важно позаботиться о правильном уходе за розами:

  • Подкормка: применение удобрений на основе азота, фосфора и калия поможет стимулировать рост новых побегов.
  • Полив: регулярный полив особенно важен в течение первой недели после обрезки, чтобы укоренились новые побеги.
  • Защита от болезней: обработайте растения фунгицидами или биопрепаратами для профилактики различных грибковых заболеваний.

Повторная обрезка

Для того чтобы розы радовали ярким цветением в течение всего лета, рекомендуем проводить легкую обрезку после первого цветения. Это включает в себя удаление увядших цветков и слабых побегов, что поможет активизировать образование новых цветоносов.

Обрезка роз — это не только необходимая процедура, но и искусство, которое требует внимательности и терпения. Следуя описанным правилам и рекомендациям, вы сможете обеспечить своим розам красивый и длительный цветущий период всё лето. Не забывайте, что каждая обрезка — это возможность для нового роста, и, правильно заботясь о своих растениях, вы сможете наслаждаться их красотой на протяжении многих лет!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Красота и стиль
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру Аудио 
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Последние материалы
Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет
Не Тайбэй единым: секретный город Тайваня, где вкуснее, дешевле и ярче
Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое
Француженки съедают это перед едой — и сахар в крови не прыгает
Тля исчезнет за 4 часа — секрет прячется в придорожной траве
Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса
Как правильно обрезать розы для продолжительного цветения летом
Звук, который вы не замечали — но он многое говорит о кошке
Будущее косметологии: топ-технологий, которые станут популярными в 2025 году
Арзамасова рассказала, какой сюрприз ей устроил Авербух в день её рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.