Уютный дом с зелёными друзьями: 9 тенелюбивых растений

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Ищете идеальные растения для декорирования вашего дома, которые легко ухаживать и которые прекрасно чувствуют себя в тени? Специалисты по ландшафтному дизайну представляют девять тенелюбивых растений, которые не только оживят ваше пространство, но и улучшат качество воздуха.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Толстянка, денежное дерево

Сцинтапсус (жибоя) — это популярное растение родом с Соломоновых островов относится к числу растений, требующих минимального ухода. Сцинтапсус способен очищать воздух, уменьшая уровень формальдегида и адаптируется к любым условиям освещения. Рекомендуется размещать его в хорошо освещенном месте с регулярным поливом.

Антуриум — солнечный друг из Колумбии, антуриум отличается своей красотой и декоративностью. Чтобы сохранить его здоровье, необходимо обеспечить полутень и умеренный полив.

Замиокулькас — высоко ценимое за свою устойчивость, это растение может выдерживать как прямые солнечные лучи, так и тень. Однако важно следить за уровнем влажности почвы, чтобы избежать переувлажнения.

Монстера (ступня) — огромное и броское растение, монстера является идеальным выбором для тех, кто хочет добавить живописность в интерьер. Главное — поддерживать влажность почвы и обеспечить достаточно большой горшок для роста.

Пеперомия — с блестящими сердцевидными листьями, пеперомия прекрасно подходит для подвешивания. Она нуждается в подготовленной почве и умеренном освещении, чтобы радовать глаз.

Денежное дерево — это компактное и быстрорастущее вьющееся растение требует минимального ухода. Тостão предпочитает полутень и умеренное освещение.

Папоротник — этот знаменитый представитель тенистых растений требует большого внимания к условиям роста, включая достаточную тень и высокую влажность почвы.

Бегония — эти изящные цветы особенно нежные и чувствительны к условиям среды. Они предпочитают теплое помещение без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Выбор тенелюбивых растений не только украсит дом, но и создаст уютную атмосферу, способствуя улучшению микроклимата. Эти варианты идеально подойдут для тех, кто ценит красоту и легко воспринимает уход за растениями.