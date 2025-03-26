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Что посадить в саду в последние дни марта?

2:51
Садоводство » Советы

Март — это исключительно важный месяц как для садоводов, так и для овощеводов. Кроме подготовительных работ к сезону, многие культуры уже должны быть посажены в саду. В марте садоводы активно готовятся к новому сезону — не только проращивают семена дома, но и высаживают их для рассады и в открытый грунт. Вот что нужно посадить до конца марта, чтобы получить богатый урожай.

Редис

Это идеальный выбор для весеннего посева для всех нетерпеливых садоводов. Редис очень устойчив к заморозкам и будет всходить даже при температуре +2 градуса. Кроме того, он не требователен к почве, хотя лучше всего растет в легкой и плодородной почве. Редис можно сеять прямо в открытый грунт с начала марта, если погода позволяет. А чтобы обеспечить непрерывный урожай, можно его сажать каждые 2-3 недели.

Морковь

Это ещё один очень полезный овощ в каждом саду, и март — идеальное время для его посадки. Лучше всего перед посевом замочить семена моркови, чтобы ускорить их прорастание. Чтобы гарантировать сладость овоща, добавьте немного золы в почву.

Салат

Салат — идеальный источник ранних витаминов. Это листовой овощ довольно устойчив к холоду и совершенно неприхотлив. Вы можете сеять салат прямо в открытый грунт в марте или вырастить его через рассаду — так вы получите еще более ранний урожай.

Шпинат

Шпинат растет очень быстро, и уже через несколько недель можно собирать первый урожай. Он хорошо растет на различных типах почвы, но лучше всего на плодородной, хорошо дренированной.

Горох

Эта холодоустойчивая культура подходит для посева в марте — и тогда вы получите сочные стручки в начале лета. Горох совсем не требователен к почве, но лучше всего растет в легкой почве. Лучше всего замочить семена перед посевом — тогда они прорастут лучше всего.

Ягодные кустарники и плодовые деревья

Если снег полностью растаял, можете смело начинать сажать различные плодовые деревья. Март идеально подходит для посадки яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов и орехов. Что касается кустарников, вы можете посадить сирень и жасмин.

Место для посадки сирени должно быть хорошо освещенным и защищенным от холодных ветров. Сирень может расти в частичном затенении, но при недостаточном освещении развивается хуже и слабо цветет. Сирень не переносит переувлажнения, поэтому нужно выбрать место с глубиной грунтовых вод не более 1,5 м и хорошим дренажом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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