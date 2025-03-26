Не ждите пятен на листьях томатов: сработайте на опережение из подручных средств

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтороз — тот самый коварный враг, который способен в один момент перечеркнуть все надежды на щедрый урожай. Пятна на листьях, чёрные прожилки, гниющие плоды — nightmare любого дачника. Но не всё так безнадёжно: бороться с болезнью можно и без тяжёлой артиллерии из магазина.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Чеснок в роли защитника

Один из самых популярных способов — чесночный настой. Да, именно тот чеснок, который чаще встречается на грядке, а не в аптеке. Всё просто:

Измельчите 1,5 стакана чеснока

Залейте 10 литрами воды

Настаивайте сутки

Процедите, добавьте немного марганцовки до светло-розового оттенка

Первое опрыскивание проводят, когда появляются завязи, а дальше — каждые 10-14 дней.

"Регулярное опрыскивание чесночным настоем предотвращает появление фитофтороза", — уверяют опытные огородники.

Кефир и йод — не только на завтрак

Если чеснок — это борьба, то кефирный раствор — скорее профилактика. Его начинают использовать через 10 дней после высадки томатов в грунт. Затем повторяют каждые 15 дней, вплоть до сбора урожая.

Что понадобится:

1 литр нежирного кефира

Вода (до полного объема 10-литрового ведра)

20 капель йода

Всё перемешать — и можно в бой! Опрыскивания укрепляют иммунитет растений и создают защитную плёнку на листьях, не давая фитофторе шанса закрепиться.

Эти простые, но проверенные временем рецепты помогают сохранить здоровье томатов без агрессивной химии — и дают реальный шанс получить урожай, за который не будет стыдно.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

