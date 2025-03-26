Не ждите пятен на листьях томатов: сработайте на опережение из подручных средств

Фитофтороз — тот самый коварный враг, который способен в один момент перечеркнуть все надежды на щедрый урожай. Пятна на листьях, чёрные прожилки, гниющие плоды — nightmare любого дачника. Но не всё так безнадёжно: бороться с болезнью можно и без тяжёлой артиллерии из магазина.
Один из самых популярных способов — чесночный настой. Да, именно тот чеснок, который чаще встречается на грядке, а не в аптеке. Всё просто:
Измельчите 1,5 стакана чеснока
Залейте 10 литрами воды
Настаивайте сутки
Процедите, добавьте немного марганцовки до светло-розового оттенка
Первое опрыскивание проводят, когда появляются завязи, а дальше — каждые 10-14 дней.
"Регулярное опрыскивание чесночным настоем предотвращает появление фитофтороза", — уверяют опытные огородники.
Если чеснок — это борьба, то кефирный раствор — скорее профилактика. Его начинают использовать через 10 дней после высадки томатов в грунт. Затем повторяют каждые 15 дней, вплоть до сбора урожая.
Что понадобится:
1 литр нежирного кефира
Вода (до полного объема 10-литрового ведра)
20 капель йода
Всё перемешать — и можно в бой! Опрыскивания укрепляют иммунитет растений и создают защитную плёнку на листьях, не давая фитофторе шанса закрепиться.
Эти простые, но проверенные временем рецепты помогают сохранить здоровье томатов без агрессивной химии — и дают реальный шанс получить урожай, за который не будет стыдно.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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