Секреты успешного роста: чем обработать помидоры в период налива плодов?

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание помидоров — это увлекательный процесс, который требует должного внимания на всех стадиях. Когда ваши помидоры начинают розоветь, это сигнализирует о том, что они приближаются к зрелости, но именно в этот момент важно позаботиться о правильной обработке растений. Если игнорировать этот этап и не произвести опрыскивание, плоды могут стать кислыми и менее вкусными.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Почему важна обработка?

Помидоры подвержены различным заболеваниям и вредителям, которые могут повлиять на их вкусовые качества и внешний вид. Кроме того, в этот период они активно усваивают питательные вещества и формируют свой вкус, поэтому важно поддерживать их здоровье и защиту.

Опрыскивание во время налива плодов

Когда помидоры начинают розоветь, это время налива плодов, и важно обеспечить их дополнительной защитой. На этом этапе рекомендуется:

Сделать профилактическое опрыскивание от грибковых заболеваний. Для этого можно использовать фунгициды на основе меди или препараты, содержащие сера. Эти средства помогут предотвратить такие заболевания, как фитофтороз, который может нанести серьезный вред урожаю. Обработать растения от вредителей. Листовая тля, паутинный клещ и другие вредители могут атаковать помидоры в этот период. Инсектициды, такие как препараты на основе пиретроидов, являются отличным выбором для защиты растений. Подкормка. Важно обеспечивать свои помидоры макро- и микроэлементами, особенно калием и кальцием, которые способствуют формированию сладости плодов. Можно использовать комплексные удобрения или органическое удобрение, например, настой золы.

Как правильно проводить обработку?

Время суток. Лучше всего опрыскивать помидоры рано утром или поздно вечером, чтобы избежать ожогов на листьях и уменьшить испарение жидкости. Состояние растений. Перед обработкой убедитесь, что растения не находятся под стрессом (например, после пересадки), так как это может привести к негативным последствиям. Расход рабочей жидкости. Убедитесь, что вы равномерно покрываете все части растения, включая верхнюю и нижнюю стороны листьев. Промежутки между обработками. Следите за сроками действия препаратов и не забывайте обрабатывать растения с интервалами, рекомендованными производителем.

Не стоит пренебрегать обработкой помидоров, когда они начинают розоветь. Правильное опрыскивание поможет защитить ваши растения от заболеваний и вредителей, обеспечив вкусные, сладкие и качественные плоды. Уделяйте должное внимание уходу за помидорами, и они порадуют вас щедрым урожаем!