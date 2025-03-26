Проведите простую операцию — малина раскроет свой настоящий потенциал

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы с опытом знают: иногда самый щедрый урожай зависит не от удобрений из магазина, а от правильных соседей в грядке. Один из таких зелёных союзников — многолетний люпин. Казалось бы, декоративное растение, но в паре с малиной оно творит настоящие чудеса.

Фото: Pixabay by vinnysimard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Мульча, которая работает

Люпин отлично подходит в качестве натуральной мульчи. Главное — использовать его до того, как появятся семена. Листья и стебли нужно измельчить — лопатой, тяпкой или секатором — и аккуратно разложить между рядами малины. В таком виде он:

удерживает влагу в почве,

подавляет рост сорняков,

обеззараживает землю,

при перегнивании насыщает почву калием.

В такой земле малина будет развиваться и плодоносить лучше.

Подкормка из корней? Да, и она работает

Не выбрасывайте и корни. Измельчите их и залейте водой: на 10 литров воды — не больше четверти ведра корней. Настаивать нужно 8 дней, затем разбавить пополам водой и поливать под кусты. Это натуральное питание поможет не только нарастить зелёную массу, но и улучшить вкус ягод.

Что получите в итоге

Крупные, сочные и сладкие ягоды

Повышение урожайности

Более сильные и устойчивые кусты

Улучшенную структуру почвы — без лишних трат

Простой приём, доступный каждому, способен превратить обычную грядку в настоящую ягодную ферму.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

