Проведите простую операцию — малина раскроет свой настоящий потенциал

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1:32
Садоводство

Садоводы с опытом знают: иногда самый щедрый урожай зависит не от удобрений из магазина, а от правильных соседей в грядке. Один из таких зелёных союзников — многолетний люпин. Казалось бы, декоративное растение, но в паре с малиной оно творит настоящие чудеса.

Малина
Фото: Pixabay by vinnysimard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Мульча, которая работает

Люпин отлично подходит в качестве натуральной мульчи. Главное — использовать его до того, как появятся семена. Листья и стебли нужно измельчить — лопатой, тяпкой или секатором — и аккуратно разложить между рядами малины. В таком виде он:

  • удерживает влагу в почве,

  • подавляет рост сорняков,

  • обеззараживает землю,

  • при перегнивании насыщает почву калием.

В такой земле малина будет развиваться и плодоносить лучше.

Подкормка из корней? Да, и она работает

Не выбрасывайте и корни. Измельчите их и залейте водой: на 10 литров воды — не больше четверти ведра корней. Настаивать нужно 8 дней, затем разбавить пополам водой и поливать под кусты. Это натуральное питание поможет не только нарастить зелёную массу, но и улучшить вкус ягод.

Что получите в итоге

  • Крупные, сочные и сладкие ягоды

  • Повышение урожайности

  • Более сильные и устойчивые кусты

  • Улучшенную структуру почвы — без лишних трат

Простой приём, доступный каждому, способен превратить обычную грядку в настоящую ягодную ферму.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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