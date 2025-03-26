Никакой магии, просто приём, без которого яблоки будут хуже каждый год

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда яблоня радует таким обилием завязей, что кажется — урожай будет рекордным. Но опытные дачники знают: чрезмерное плодоношение не всегда во благо. Чтобы получить действительно крупные и сочные яблоки, дереву нужно немного… помочь избавиться от лишнего.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Яблок много — пользы мало

Весной и в начале лета на деревьях формируется гораздо больше плодов, чем яблоня способна вырастить до нужного размера. Часть завязей она сбрасывает сама — это происходит в июне. Но полностью справиться без помощи человека дереву сложно.

Время нормировать урожай

Именно в первой трети лета — оптимальный момент для нормирования плодов. Это простая, но важная процедура, которая помогает:

снизить нагрузку на ветви,

улучшить размер и вкус оставшихся плодов,

повысить иммунитет дерева,

заложить потенциал хорошего урожая на следующий год.

Удалите около четверти мелких или деформированных яблок, не жалея — это не потеря, а инвестиция в качество. Оставшиеся плоды получат больше питания и света, а само дерево не будет истощено. Срывайте эти яблоки смело: не считайте, что лишаете себя части урожая.

Что срывать в первую очередь

Мелкие и отстающие в развитии плоды

Яблоки неправильной формы

Те, что растут гроздями — оставляйте по 1-2 на пучке

Этот небольшой шаг — одна из тех дачных хитростей, которая действительно работает. И, что приятно, не требует ни особых усилий, ни дополнительных затрат.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

