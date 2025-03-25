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Бездомные кошки в вашем саду? Вот 7 растений, которые их оттолкнут

4:34
Садоводство » Советы

Если вы хотите защитить свой сад, не нанося вреда кошкам, лучшим решением будет посадить растения-отпугиватели. Эти растения не только естественны и эффективны, но и могут стать декоративным украшением вашего сада или ароматными компонентами для вашей кухни.

Бездомные кошки в вашем саду? Вот 7 растений, которые их оттолкнут

Если вы хотите защитить свой сад, не нанося вреда кошкам, лучшим решением будет посадить растения-отпугиватели. Эти растения не только естественны и эффективны, но и могут стать декоративным украшением вашего сада или ароматными компонентами для вашей кухни.

Бездомные кошки могут не только причинить вред растениям, но и загрязнить почву. Растения, которые естественным образом отталкивают кошек, также изгоняют вредителей. Используя эти простые альтернативные методы, вы сможете обеспечить безопасность вашего сада. Мы любим наших четвероногих друзей, но никому не нравится, когда соседи оставляют своих кошек разорять сад, мешают птицам-естественным врагам вредителей или оставляют следы в цветниках.

Многие заводят собак, чтобы отпугивать бродячих кошек, но давайте признаем — собаки тоже не лучшие друзья для сада. К счастью, существуют растения, которые можно высаживать на улице, чтобы естественным образом держать бродячих кошек подальше. В нашей статье мы расскажем о 7 самых эффективных отпугивателях для кошек и рассмотрим другие способы защиты вашего сада от неожиданных гостей.

Почему кошки вредны в саду?  

Мы уже упоминали, почему бродящие кошки могут представлять проблему, но давайте рассмотрим еще несколько причин, по которым стоит задуматься о посадке рекомендованных растений-отпугивателей. Несмотря на то, что кошки — милые домашние питомцы, их природные инстинкты могут представлять серьезную проблему для садоводов. Они часто используют свежеподготовленную почву или цветники как туалет, загрязняя землю и распространяя болезни.

Кошки любят топтаться по растениям или раскапывать землю, что может повредить тонкие корни и луковицы. Сад для них — это не только охотничьи угодья, но и игровая площадка, что может привести к гибели многих растений. Плюс к этому, некоторые виды, такие как кошачья мята, особенно привлекают их, поэтому важно внимательно выбирать, что и куда сажать в вашем саду, ведь некоторые растения могут быть токсичны для ваших любимцев.

Эти растения сделают ваш сад безопасным для кошек  

Теперь давайте посмотрим на растения, которые безопасны и не нравятся кошкам.

Лаванда  

Лаванда — настоящий универсал в саду. Ее сильный аромат не только отпугивает чувствительных кошек, но и защищает от комаров, мух, муравьев, клещей, грызунов и даже улиток. Она практически универсальна и подходит для высадки в любых местах — от бордюров до кухонных огородов и контейнеров, так что вы можете разместить ее там, где она будет наиболее полезна.

Розмарин  

Розмарин — не просто классическое приправое растение, добавляющее яркий вкус нашим блюдам — похоже, что кошки также избегают его запаха. Его постоянное зелёное состояние позволяет эффективно отпугивать кошек и многих других нежелательных существ на протяжении всего года.

Кроме того, комары, мухи, клещи, тли, капустные бабочки, улитки и грызуны тоже не любят его сильный, ароматный запах, так что он будет полезен как в саду, так и на кухне. Розмарин предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву, но также его можно смело выращивать в горшках на террасе, т.е. его можно сажать везде в саду.

Кервель

На первый взгляд может показаться странным, почему кошки избегают обычного кервеля, ведь у него почти нет запаха. Однако это на самом деле так — хотя для нас он едва ощутим, для кошек с их тонким обонянием он довольно раздражающий. Важно подчеркнуть, что красивые голубоватые листья кервеля могут быть токсичны как для кошек, так и для людей, если их употреблять в больших количествах. Поэтому, хотя кервель является эффективным отпугивателем для кошек, стоит следить за местом его посадки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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