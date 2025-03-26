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Цветёт, даже когда не должен: антуриум оживает, если соблюдать три простых правила

2:11
Садоводство

Антуриум, известный как "мужское счастье", — эффектное комнатное растение с яркими прицветниками и глянцевыми листьями. Его родина — тропические леса Центральной и Южной Америки, поэтому для успешного выращивания в домашних условиях важно создать условия, приближенные к естественной среде обитания.

Антуриум
Фото: commons.wikimedia.org by DeltaSquad833, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Антуриум

Освещение и температура

Антуриум предпочитает яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Идеально разместить его на восточных или западных окнах. Оптимальная температура летом составляет +20...+26 °C, зимой — не ниже +16 °C. Растение чувствительно к сквознякам и резким перепадам температуры.

Влажность воздуха

Высокая влажность (60–70%) необходима для антуриума. Рекомендуется регулярно опрыскивать листья мягкой водой, избегая попадания влаги на соцветия, или использовать увлажнитель воздуха.

Полив и почва

Полив должен быть умеренным: летом 2 раза в неделю, зимой — раз в неделю. Важно не допускать пересыхания или переувлажнения почвы. Подходит лёгкий, рыхлый субстрат с кислотностью pH 5,0–6,0.

Подкормка

В период активного роста (весна-лето) антуриум подкармливают раз в 2 недели комплексными удобрениями для ароидных.

Пересадка и размножение

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2–3 года. Размножают антуриум делением куста, черенками или семенами.

Возможные проблемы

  • Пожелтение листьев: избыток света или недостаток питательных веществ.

  • Потемнение кончиков листьев: низкая влажность воздуха или переизбыток удобрений.

  • Отсутствие цветения: недостаток света, низкая влажность или неправильный температурный режим.

Соблюдая эти рекомендации, вы создадите благоприятные условия для роста и цветения антуриума, и он будет радовать вас своей экзотической красотой.

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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