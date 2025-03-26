Цветёт, даже когда не должен: антуриум оживает, если соблюдать три простых правила

Антуриум, известный как "мужское счастье", — эффектное комнатное растение с яркими прицветниками и глянцевыми листьями. Его родина — тропические леса Центральной и Южной Америки, поэтому для успешного выращивания в домашних условиях важно создать условия, приближенные к естественной среде обитания.
Антуриум предпочитает яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Идеально разместить его на восточных или западных окнах. Оптимальная температура летом составляет +20...+26 °C, зимой — не ниже +16 °C. Растение чувствительно к сквознякам и резким перепадам температуры.
Высокая влажность (60–70%) необходима для антуриума. Рекомендуется регулярно опрыскивать листья мягкой водой, избегая попадания влаги на соцветия, или использовать увлажнитель воздуха.
Полив должен быть умеренным: летом 2 раза в неделю, зимой — раз в неделю. Важно не допускать пересыхания или переувлажнения почвы. Подходит лёгкий, рыхлый субстрат с кислотностью pH 5,0–6,0.
В период активного роста (весна-лето) антуриум подкармливают раз в 2 недели комплексными удобрениями для ароидных.
Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2–3 года. Размножают антуриум делением куста, черенками или семенами.
Пожелтение листьев: избыток света или недостаток питательных веществ.
Потемнение кончиков листьев: низкая влажность воздуха или переизбыток удобрений.
Отсутствие цветения: недостаток света, низкая влажность или неправильный температурный режим.
Соблюдая эти рекомендации, вы создадите благоприятные условия для роста и цветения антуриума, и он будет радовать вас своей экзотической красотой.
Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.