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Замиокулькас: как правильно поливать, чтобы избежать гниения корней?

2:32
Садоводство » Советы

Замиокулькас, известный своей устойчивостью и блестящими листьями, стал любимцем среди поклонников комнатного растений. Однако, несмотря на свою репутацию «неубиваемого» растения, слишком частый полив может привести к серьезным проблемам с его здоровьем. Эксперты в области садоводства предупреждают о рисках, связанных с неправильным уходом за этим растением, и предлагают три простых совета для правильного полива.

Замиокулькас
Фото: Own work by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замиокулькас

Проблема избытка воды

Замиокулькас — растение, родом из сухих тропических регионов Африки. Оно адаптировано к длительным периодам без воды и предпочитает хорошо дренированную почву. Несмотря на это, многие любители растений подают слишком много воды, что приводит к гниению корней, усиливая риск появления грибковых заболеваний.

Первый совет: метод сухой палочки

Самый простой способ определить, нуждается ли замиокулькас в поливе — использовать деревянную палочку. Вставьте палочку в землю на глубину до середины горшка. Если палочка выходит сухой — пора поливать, если на ней есть влажная земля — подождите еще несколько дней. Этот метод помогает избежать лишнего полива и сохранять оптимальный уровень влажности в почве.

Второй совет: поливайте субстрат, а не листья

Эксперты отмечают, что многие садоводы поливают как все растение, включая листья, что является ошибкой в уходе за замиокулькасом. Вода, остающаяся в основании стеблей, может вызвать скрытые повреждения. Правильный способ полива — направить воду в субстрат с помощью лейки с узким носиком, дождаться, пока она начнет вытекать через дренажные отверстия, и опустошить поддон, чтобы избежать скопления воды.

Третий совет: составьте идеальный график полива

Замиокулькас предпочитает, чтобы почва подсыхала между поливами. Рекомендуется поливать растение каждые 10-14 дней весной и летом и каждые 20-30 дней осенью и зимой. Важно учитывать климатические условия и уровень освещения, поэтому не забывайте проверять почву с помощью палочки.

Таким образом, соблюдая эти три простых совета по поливу, можно сохранить здоровье вашего замиокулькаса на многие годы. Не забывайте, что правильный уход — залог активного роста и красоты этого уникального растения!

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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