Проблема грызунов? Попробуйте мяту как естественный отпугиватель!

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садоводов призывают использовать хитрый метод в борьбе с вредителями, рассыпая мяту в марте или апреле, чтобы справиться с одной из самых проблемных задач. Мыши, крысы, полевки и белки могут нанести значительный ущерб саду, грызя растения, поедая семена, выкапывая почву и загрязняя урожай своими экскрементами, что также может представлять риск заболеваний.

Фото: openverse.org by mongider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот и мышь

Эти вредители не только отлично маскируются, но и их быстрое размножение — всего три недели беременности, до 14 детенышей в одном помете и возможность самок иметь до 10 пометов в год — усугубляет проблему.

Садоводы из epicGardening рекомендуют использовать аромат мяты как натуральное средство от грызунов. Они советуют: "Держите несколько горшков вокруг периметра вашего сада и внутри теплицы, а не сажайте мяту в землю, чтобы контролировать ее распространение".

Продолжая свои рекомендации, они добавляют: "Если вы не хотите заботиться о еще одном растении, вы также можете рассыпать сушеную мяту вокруг входов вашей теплицы. В качестве альтернативы, замочите ватные шарики в мятном масле и расставьте их по территории. Просто не забудьте заменять их каждые пару недель", — сообщает издание Express.

Кроме того, по мере разложения мята добавляет органические вещества в почву, что повышает ее питательную ценность, а ее естественные свойства способны подавлять рост вредных бактерий и грибков.