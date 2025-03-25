Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции не сработали: российская экономика растёт в 4 раза быстрее G7
Хотите платить меньше за аренду жилья? Эти лайфхаки обязательно сработают
Сахар под контролем: 6 продуктов, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы
Гантели не нужны: секретная альтернатива для настоящей силы
Постный майонез, который не отличить от настоящего — проверенный рецепт
Проектировали в СССР, продавали в России: история машины с двойным гражданством
Роза Сябитова показала своего возлюбленного
Винтаж и приключения: чем удивят туристов неприметные города Теннесси
Автомат от Coca-Cola работает без электричества: узнайте секрет

Проблема грызунов? Попробуйте мяту как естественный отпугиватель!

1:34
Садоводство » Советы

Садоводов призывают использовать хитрый метод в борьбе с вредителями, рассыпая мяту в марте или апреле, чтобы справиться с одной из самых проблемных задач. Мыши, крысы, полевки и белки могут нанести значительный ущерб саду, грызя растения, поедая семена, выкапывая почву и загрязняя урожай своими экскрементами, что также может представлять риск заболеваний.

Кот и мышь
Фото: openverse.org by mongider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот и мышь

Эти вредители не только отлично маскируются, но и их быстрое размножение — всего три недели беременности, до 14 детенышей в одном помете и возможность самок иметь до 10 пометов в год — усугубляет проблему.

Садоводы из epicGardening рекомендуют использовать аромат мяты как натуральное средство от грызунов. Они советуют: "Держите несколько горшков вокруг периметра вашего сада и внутри теплицы, а не сажайте мяту в землю, чтобы контролировать ее распространение".

Продолжая свои рекомендации, они добавляют: "Если вы не хотите заботиться о еще одном растении, вы также можете рассыпать сушеную мяту вокруг входов вашей теплицы. В качестве альтернативы, замочите ватные шарики в мятном масле и расставьте их по территории. Просто не забудьте заменять их каждые пару недель", — сообщает издание Express.

Кроме того, по мере разложения мята добавляет органические вещества в почву, что повышает ее питательную ценность, а ее естественные свойства способны подавлять рост вредных бактерий и грибков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Кино. Новости и обзоры
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Последние материалы
Проблема грызунов? Попробуйте мяту как естественный отпугиватель!
Санкции не сработали: российская экономика растёт в 4 раза быстрее G7
В ЕС раскрыли слабые места европейской оборонной промышленности
Хотите платить меньше за аренду жилья? Эти лайфхаки обязательно сработают
Сахар под контролем: 6 продуктов, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы
Гантели не нужны: секретная альтернатива для настоящей силы
Постный майонез, который не отличить от настоящего — проверенный рецепт
Проектировали в СССР, продавали в России: история машины с двойным гражданством
Роза Сябитова показала своего возлюбленного
Винтаж и приключения: чем удивят туристов неприметные города Теннесси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.