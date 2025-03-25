Шалфей: универсальная трава для здоровья и кулинарии на вашем столе

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Шалфей лекарственный, известный своими лечебными свойствами и вкусом, на протяжении веков занимает особое место среди трав. Эта уникальная средиземноморская трава славится не только как приправa к различным блюдам, но и как натуральное средство при болезнях горла и воспалениях зубов.

Фото: Own work by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шалфей

Специалисты отмечают, что шалфей содержит высокие уровни эфирных масел, танинов и витаминов, что делает его эффективным средством против воспалений и грибковых инфекций. Особенно полезен шалфей при болях в горле и воспалениях десен. Чай из шалфея также помогает при избыточном потоотделении, газообразовании и поддерживает метаболизм.

Тем не менее, важно помнить, что шалфей следует использовать с осторожностью, особенно беременным женщинам и детям до 12 лет, так как высокие дозы могут быть токсичными. Рекомендуемое количество — 1 чайная ложка сушеных листьев на 250 мл кипящей воды, которую лучше всего употреблять три раза в день.

Шалфей не только полезен для здоровья, но и прекрасно дополнит вкус таких блюд, как свинина, говядина, дичь и рыба. Его также можно использовать в приготовлении травяного масла и даже сладкой выпечки, как например, маффинов по рецепту известного повара Йозефа Маршалка.

Таким образом, шалфей — это незаменимый помощник не только для гурманов, но и для тех, кто заботится о собственном здоровье.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

