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Без лопаты и гербицидов: как навсегда избавиться от сорняков на участке

1:58
Садоводство

Крапива способна за пару недель захватить весь участок, превращая аккуратные грядки в дикие заросли. Удалять её вручную — утомительно, а использовать химию на плодородной земле решится не каждый. Но существует способ, который не требует усилий и при этом безопасен для почвы.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell
Крапива

Почему метод работает

Крапива, как и большинство растений, нуждается в свете и влаге. Если перекрыть доступ к солнечным лучам, фотосинтез прекращается. Под плотным укрытием создаётся эффект парника: повышается температура, почва пересыхает, а сорняк теряет источник жизни. Через 1-2 сезона корни полностью отмирают, и участок готов к новым посадкам.

Чем укрыть почву

Лучше всего работает чёрная плёнка — она не пропускает свет и легко фиксируется камнями или досками. Но если под рукой её нет, подойдут и подручные материалы:

  • листы шифера,

  • куски фанеры,

  • картон.

Главное — чтобы укрывной материал плотно прилегал к земле и не пропускал свет.

На участках с многолетниками плёнку размещают осторожно, оставляя свободное пространство вокруг культурных растений.

Как подготовить грядку под посадки

Метод укрытия полезен не только при борьбе с крапивой. Его можно использовать для профилактики роста любых сорняков. Перед посадкой грядку накрывают, а в нужных местах делают надрезы для рассады. Это особенно эффективно при выращивании:

  • клубники,

  • тыквы,

  • кабачков.

Такой подход снижает испарение влаги, избавляет от прополки и сохраняет рыхлую, здоровую почву.

Просто, дёшево и экологично

Безопасный способ без гербицидов, больших затрат и постоянных усилий. Участок остаётся чистым, почва — плодородной, а вы — довольны результатом.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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