Тыквы будут как из сказки: всего три действия — и урожай поражает

Мечтаете о тыквах, которые не просто радуют глаз, но и восхищают вкусом? Удивительно, но секрет идеального урожая — вовсе не в дорогих удобрениях, а в точных сроках и грамотных подкормках.
Через две недели после высадки рассады в открытый грунт наступает время первой подпитки. На ведро тёплой воды добавляют:
20 г суперфосфата,
15 г сульфата калия,
20 г аммофоски.
Эту смесь выливают под каждый куст по 1 литру — она стимулирует развитие корней и активный рост зелёной массы.
Как только появляются первые плети, растение нуждается в поддержке. В 10 литрах воды растворяют:
15 г суперфосфата,
10 г сульфата калия.
Теперь под каждый куст выливают уже по 2 литра — такая порция помогает набрать силы для формирования завязей.
Третий этап наступает, когда завязи стали размером с теннисный мяч. 100 г древесной золы заливают горячей водой и настаивают сутки. Получившийся настой выливают под корень — по 2-3 литра на куст.
Зола делает мякоть плотной, насыщает полезными элементами и защищает от болезней.
Подкармливают тыквы только на влажной почве — иначе можно повредить корни. Лучшее время для процедуры — утро или вечер, когда солнце уже не обжигает листья.
Соблюдая всего три простых этапа, вы с лёгкостью получите тыквы, которые станут гордостью вашего участка.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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