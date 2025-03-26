Тыквы будут как из сказки: всего три действия — и урожай поражает

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о тыквах, которые не просто радуют глаз, но и восхищают вкусом? Удивительно, но секрет идеального урожая — вовсе не в дорогих удобрениях, а в точных сроках и грамотных подкормках.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

Подкормка №1 — стартовая

Через две недели после высадки рассады в открытый грунт наступает время первой подпитки. На ведро тёплой воды добавляют:

20 г суперфосфата,

15 г сульфата калия,

20 г аммофоски.

Эту смесь выливают под каждый куст по 1 литру — она стимулирует развитие корней и активный рост зелёной массы.

Подкормка №2 — во время роста плетей

Как только появляются первые плети, растение нуждается в поддержке. В 10 литрах воды растворяют:

15 г суперфосфата,

10 г сульфата калия.

Теперь под каждый куст выливают уже по 2 литра — такая порция помогает набрать силы для формирования завязей.

Подкормка №3 — для сладкой мякоти

Третий этап наступает, когда завязи стали размером с теннисный мяч. 100 г древесной золы заливают горячей водой и настаивают сутки. Получившийся настой выливают под корень — по 2-3 литра на куст.

Зола делает мякоть плотной, насыщает полезными элементами и защищает от болезней.

Важно помнить

Подкармливают тыквы только на влажной почве — иначе можно повредить корни. Лучшее время для процедуры — утро или вечер, когда солнце уже не обжигает листья.

Соблюдая всего три простых этапа, вы с лёгкостью получите тыквы, которые станут гордостью вашего участка.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

