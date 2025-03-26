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Ягоды, как конфеты: как добиться идеального вкуса у крыжовника

1:38
Садоводство

Вы потратили весь сезон, ухаживая за крыжовником, а в итоге получили кислые и мелкие ягоды? Такое разочарование знакомо многим садоводам. Но выход есть — достаточно знать, что именно "любит" этот капризный куст.

Крыжовник
Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Главный секрет — условия, а не только удобрения

Крыжовник не из тех культур, которые можно посадить "куда придётся". Если хотите крупные, сочные и сладкие ягоды, придётся учитывать целый набор условий. Главное — это солнце, почва и правильная подкормка.

Больше солнца — больше сахара

Хотя крыжовник может расти и в полутени, полноценного урожая в таких условиях не ждите. Солнечное место — залог сладости ягод. Свет запускает процессы, которые делают вкус насыщенным, а ягоды — ароматными.

Не любая почва подойдёт

Крыжовник особенно хорошо себя чувствует на супесчаных почвах. Они удерживают влагу, но не превращаются в болото. Песчаные или глинистые участки — не лучший выбор. А вот болотистые места — настоящий стресс для растения. Там куст может просто погибнуть.

Органика — вот что ему по вкусу

Минеральные удобрения крыжовник "ценит" меньше. Зато при внесении органики — особенно полуперепревшего навоза — растение отвечает благодарным и обильным урожаем. Культура любит богатую, "живую" землю.

Соблюдая эти простые, но важные правила, вы легко избежите ошибок и получите урожай, которым можно будет гордиться.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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