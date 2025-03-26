Теплица блестит, как новая — 11 лучших средств для весенней очистки

Весной теплицу нужно не просто помыть — её нужно подготовить к сезону. Если ограничиться влажной тряпкой, можно упустить опасность: на поликарбонате и каркасе уже могли "поселиться" споры грибков, вредители и их личинки. Ниже — подробный список безопасных и эффективных средств для весенней генеральной уборки.
Удалите оставшуюся с осени ботву, сорняки, инвентарь.
Осмотрите каркас на ржавчину, а поликарбонат — на трещины.
Проверьте вентиляцию и герметичность.
Вымойте теплицу, когда температура на улице стабильно держится выше +5 °C.
Хозяйственное мыло
Простой и доступный способ. Натрите брусок мыла, растворите в тёплой воде, вспеньте. Протирайте мягкой губкой. После — смойте водой.
Специальное моющее средство для теплиц
Не требует смывания. Протирается вручную. Подходит для поликарбоната, но важно следовать инструкции.
Горчица
Натуральный антисептик. Насыпьте порошок на влажную губку и протрите все поверхности. Смойте водой.
Нашатырный спирт
Раствор: 1 ст. л. на 10 л воды. Подходит для устранения запахов и лёгкого обеззараживания.
Хлорная известь
400 г на 10 л воды, настаивайте 4 часа. Опрыскивайте и закрывайте теплицу на 2 суток. Работайте строго в защитной одежде.
Медный купорос
50 г на 10 л воды. Обработка эффективна против грибков, плесени и спор. Действует до 2 недель.
Серная шашка
Уничтожает вредителей и болезни. Использовать только в пустой теплице. Обязательна защита и проветривание в течение 2-5 дней. Работы — не раньше, чем через 14 дней.
Отвар хвои
Половина ведра хвойных веток на 10 л воды. Варить 20 минут. Можно мыть стены и проливать землю.
Чесночный настой
40 г измельчённого чеснока на 10 л воды. Настоять сутки. Эффективен против бактерий и лёгких грибков.
Сосновый экстракт
200 г аптечного экстракта на 10 л воды. Подходит для протирки поверхностей.
Настой из крапивы
Полведра сушёной крапивы залить кипятком. Остудить, процедить. Обрабатывать можно и стены, и грунт.
Важно: не используйте для мытья поликарбоната жёсткие щётки, абразивы, хлорку без растворения или высокое давление воды. Всё это может повредить покрытие и снизить светопроницаемость.
Поликарбонаты — группа термопластов, сложные полиэфиры угольной кислоты и двухатомных спиртов общей формулы (-O-R-O-CO-)n. Наибольшее промышленное значение имеют ароматические поликарбонаты, в первую очередь, поликарбонат на основе Бисфенола А, благодаря доступности бисфенола А, синтезируемого конденсацией фенола и ацетона.
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