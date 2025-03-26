Теплица блестит, как новая — 11 лучших средств для весенней очистки

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной теплицу нужно не просто помыть — её нужно подготовить к сезону. Если ограничиться влажной тряпкой, можно упустить опасность: на поликарбонате и каркасе уже могли "поселиться" споры грибков, вредители и их личинки. Ниже — подробный список безопасных и эффективных средств для весенней генеральной уборки.

Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Теплица

Сначала уборка: с чего начать

Удалите оставшуюся с осени ботву, сорняки, инвентарь. Осмотрите каркас на ржавчину, а поликарбонат — на трещины. Проверьте вентиляцию и герметичность. Вымойте теплицу, когда температура на улице стабильно держится выше +5 °C.

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Хозяйственное мыло

Простой и доступный способ. Натрите брусок мыла, растворите в тёплой воде, вспеньте. Протирайте мягкой губкой. После — смойте водой. Специальное моющее средство для теплиц

Не требует смывания. Протирается вручную. Подходит для поликарбоната, но важно следовать инструкции. Горчица

Натуральный антисептик. Насыпьте порошок на влажную губку и протрите все поверхности. Смойте водой. Нашатырный спирт

Раствор: 1 ст. л. на 10 л воды. Подходит для устранения запахов и лёгкого обеззараживания.

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Хлорная известь

400 г на 10 л воды, настаивайте 4 часа. Опрыскивайте и закрывайте теплицу на 2 суток. Работайте строго в защитной одежде. Медный купорос

50 г на 10 л воды. Обработка эффективна против грибков, плесени и спор. Действует до 2 недель. Серная шашка

Уничтожает вредителей и болезни. Использовать только в пустой теплице. Обязательна защита и проветривание в течение 2-5 дней. Работы — не раньше, чем через 14 дней.

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Отвар хвои

Половина ведра хвойных веток на 10 л воды. Варить 20 минут. Можно мыть стены и проливать землю. Чесночный настой

40 г измельчённого чеснока на 10 л воды. Настоять сутки. Эффективен против бактерий и лёгких грибков. Сосновый экстракт

200 г аптечного экстракта на 10 л воды. Подходит для протирки поверхностей. Настой из крапивы

Полведра сушёной крапивы залить кипятком. Остудить, процедить. Обрабатывать можно и стены, и грунт.

Важно: не используйте для мытья поликарбоната жёсткие щётки, абразивы, хлорку без растворения или высокое давление воды. Всё это может повредить покрытие и снизить светопроницаемость.

Уточнения