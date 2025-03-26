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Теплица блестит, как новая — 11 лучших средств для весенней очистки

3:04
Садоводство

Весной теплицу нужно не просто помыть — её нужно подготовить к сезону. Если ограничиться влажной тряпкой, можно упустить опасность: на поликарбонате и каркасе уже могли "поселиться" споры грибков, вредители и их личинки. Ниже — подробный список безопасных и эффективных средств для весенней генеральной уборки.

Теплица
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Теплица

Сначала уборка: с чего начать

  1. Удалите оставшуюся с осени ботву, сорняки, инвентарь.

  2. Осмотрите каркас на ржавчину, а поликарбонат — на трещины.

  3. Проверьте вентиляцию и герметичность.

  4. Вымойте теплицу, когда температура на улице стабильно держится выше +5 °C.

Чем мыть теплицу изнутри: 4 безопасных средства

  1. Хозяйственное мыло
    Простой и доступный способ. Натрите брусок мыла, растворите в тёплой воде, вспеньте. Протирайте мягкой губкой. После — смойте водой.

  2. Специальное моющее средство для теплиц
    Не требует смывания. Протирается вручную. Подходит для поликарбоната, но важно следовать инструкции.

  3. Горчица
    Натуральный антисептик. Насыпьте порошок на влажную губку и протрите все поверхности. Смойте водой.

  4. Нашатырный спирт
    Раствор: 1 ст. л. на 10 л воды. Подходит для устранения запахов и лёгкого обеззараживания.

Дезинфекция: как обеззаразить теплицу весной

  1. Хлорная известь
    400 г на 10 л воды, настаивайте 4 часа. Опрыскивайте и закрывайте теплицу на 2 суток. Работайте строго в защитной одежде.

  2. Медный купорос
    50 г на 10 л воды. Обработка эффективна против грибков, плесени и спор. Действует до 2 недель.

  3. Серная шашка
    Уничтожает вредителей и болезни. Использовать только в пустой теплице. Обязательна защита и проветривание в течение 2-5 дней. Работы — не раньше, чем через 14 дней.

Натуральные дезинфицирующие средства: щадим почву и полезную микрофлору

  1. Отвар хвои
    Половина ведра хвойных веток на 10 л воды. Варить 20 минут. Можно мыть стены и проливать землю.

  2. Чесночный настой
    40 г измельчённого чеснока на 10 л воды. Настоять сутки. Эффективен против бактерий и лёгких грибков.

  3. Сосновый экстракт
    200 г аптечного экстракта на 10 л воды. Подходит для протирки поверхностей.

  4. Настой из крапивы
    Полведра сушёной крапивы залить кипятком. Остудить, процедить. Обрабатывать можно и стены, и грунт.

Важно: не используйте для мытья поликарбоната жёсткие щётки, абразивы, хлорку без растворения или высокое давление воды. Всё это может повредить покрытие и снизить светопроницаемость.

Уточнения

Поликарбонаты — группа термопластов, сложные полиэфиры угольной кислоты и двухатомных спиртов общей формулы (-O-R-O-CO-)n. Наибольшее промышленное значение имеют ароматические поликарбонаты, в первую очередь, поликарбонат на основе Бисфенола А, благодаря доступности бисфенола А, синтезируемого конденсацией фенола и ацетона.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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