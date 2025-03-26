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Всё решают 3 параметра: выбираем лучшую теплицу на дачу

2:56
Садоводство

Хорошая теплица — залог стабильного урожая, особенно в непредсказуемом климате. Но какой вариант действительно подойдёт именно вам? Всё зависит от целей, бюджета и места установки. Разбираемся, на что обращать внимание при выборе, и рассказываем о популярных производителях, которым доверяют дачники.

Теплица
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Теплица

1. Каркас — основа прочности

Каркас задаёт надёжность всей конструкции.

Он может быть:

  • Деревянным — дешёвый и экологичный, но боится влаги и требует регулярной обработки.

  • Пластиковым — устойчив к гниению и химии, лёгкий, но дорогой и чувствителен к качеству материала.

  • Металлическим — самый прочный вариант, особенно из оцинкованной трубы, но требует защиты от коррозии и может быть тяжелым в монтаже.

Что выбрать: для круглогодичного использования подойдёт металлический каркас с оцинковкой. Для сезонной дачи — лёгкий пластиковый или деревянный, если не планируете ставить на десятилетия.

2. Форма — влияет на тепло и удобство

На рынке множество форм, и каждая имеет плюсы и минусы:

  • Односкатная — экономит место и материалы, но хуже освещается.

  • Двускатная — максимум света и пространства, прочная, но самая дорогая.

  • Арочная — идеальный баланс: тёплая, простая в установке, недорогая. Недостаток — сложнее добраться до крайних грядок.

  • Каплевидная и купольная — необычные формы, хорошо прогреваются, но трудны в установке и стоят дороже.

Совет: для начинающих оптимальна арочная теплица. У неё хорошая цена, удобная сборка и отличные тепловые характеристики.

3. Покрытие — защита и свет

Тепличное покрытие должно пропускать свет, удерживать тепло и быть долговечным.

  • Стекло - красиво, пропускает максимум света, но хрупкое и тяжёлое. Подходит только для капитальных сооружений.

  • Плёнка - дешёвая и простая в монтаже, но служит недолго, требует регулярной замены.

  • Поликарбонат - современный выбор: прочный, лёгкий, рассеивает свет, надёжно удерживает тепло. Служит до 15 лет при правильной установке.

Лайфхак: выбирайте сотовый поликарбонат толщиной от 6 мм (для крыши — лучше 8 мм). Он выдерживает снег и сохраняет тепло даже зимой.

Как не ошибиться с выбором

Если вы только начинаете — выбирайте арочную теплицу с металлическим оцинкованным каркасом и поликарбонатным покрытием. Опытным садоводам подойдут сложные конструкции по типу Миттлайдера с автоматической вентиляцией. Главное — не переплачивайте за излишества и ориентируйтесь на реальные условия своего участка.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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