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Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае

2:46
Садоводство

Зола — натуральное удобрение, которое дачники любят за доступность и эффективность. Оно обогащает почву калием, магнием, фосфором и помогает раскислить грунт. Однако некоторым культурам такая подкормка категорически не подходит — она может не только навредить, но и лишить урожая. Рассказываем, кому зола противопоказана и в каких случаях её лучше вообще не использовать.

Зола
Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Что даёт зола растениям

Древесная зола обогащает землю минералами, улучшает структуру почвы, защищает от вредителей и грибковых заболеваний. В её составе — калий, фосфор, кальций, магний. Зола улучшает воздухообмен в почве, снижает кислотность, ускоряет рост растений. Но есть одно "но": если культура предпочитает кислую среду, зола может нарушить её развитие.

Какие овощи не любят золу

Некоторые овощи не переносят щелочной реакции почвы, которую вызывает зола.

Вот список культур, которым зола противопоказана:

  • Щавель — любит слабокислую почву. Зола подавляет рост, растение слабеет и плохо семенит.

  • Редис — при внесении золы может пожелтеть, стрелковаться и перестать формировать корнеплод. Если и использовать, то за год до посадки.

  • Арбуз — зола нарушает водный обмен, плоды гниют. Бахча требует кислой почвы и чувствительна к избытку кальция.

Цветы, которые не терпят золы

Зола противопоказана цветам, предпочитающим кислую среду.

Среди них:

  • Азалия

  • Камелия

  • Гортензия

  • Лаванда

  • Примула

  • Шалфей

  • Календула

Если подкармливать их золой, можно потерять не только цветение, но и сами растения. Особенно опасен пепел с высоким содержанием железа (выдаёт себя рыжим оттенком) и тот, что получен от сжигания мусора, газет и пластика — он токсичен.

Когда золу применять нельзя вообще

Даже растениям, которым зола подходит, она может навредить при неправильном использовании:

  • При избытке калия — листья осыпаются, плоды становятся горькими.

  • При переизбытке кальция — на листьях появляются пятна, отмирают молодые побеги.

  • Если почва уже щелочная — зола усилит щелочность, что повредит почти всем культурам.

  • При совместном внесении с мочевиной, навозом или фосфором — зола снижает усвояемость питательных веществ, особенно азота и фосфора.

Перед использованием обязательно проверьте кислотность почвы. И помните: даже натуральное удобрение может стать ядом, если применять его бездумно.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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