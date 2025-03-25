Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае

Зола — натуральное удобрение, которое дачники любят за доступность и эффективность. Оно обогащает почву калием, магнием, фосфором и помогает раскислить грунт. Однако некоторым культурам такая подкормка категорически не подходит — она может не только навредить, но и лишить урожая. Рассказываем, кому зола противопоказана и в каких случаях её лучше вообще не использовать.
Древесная зола обогащает землю минералами, улучшает структуру почвы, защищает от вредителей и грибковых заболеваний. В её составе — калий, фосфор, кальций, магний. Зола улучшает воздухообмен в почве, снижает кислотность, ускоряет рост растений. Но есть одно "но": если культура предпочитает кислую среду, зола может нарушить её развитие.
Некоторые овощи не переносят щелочной реакции почвы, которую вызывает зола.
Вот список культур, которым зола противопоказана:
Щавель — любит слабокислую почву. Зола подавляет рост, растение слабеет и плохо семенит.
Редис — при внесении золы может пожелтеть, стрелковаться и перестать формировать корнеплод. Если и использовать, то за год до посадки.
Арбуз — зола нарушает водный обмен, плоды гниют. Бахча требует кислой почвы и чувствительна к избытку кальция.
Зола противопоказана цветам, предпочитающим кислую среду.
Среди них:
Азалия
Камелия
Гортензия
Лаванда
Примула
Шалфей
Календула
Если подкармливать их золой, можно потерять не только цветение, но и сами растения. Особенно опасен пепел с высоким содержанием железа (выдаёт себя рыжим оттенком) и тот, что получен от сжигания мусора, газет и пластика — он токсичен.
Даже растениям, которым зола подходит, она может навредить при неправильном использовании:
При избытке калия — листья осыпаются, плоды становятся горькими.
При переизбытке кальция — на листьях появляются пятна, отмирают молодые побеги.
Если почва уже щелочная — зола усилит щелочность, что повредит почти всем культурам.
При совместном внесении с мочевиной, навозом или фосфором — зола снижает усвояемость питательных веществ, особенно азота и фосфора.
Перед использованием обязательно проверьте кислотность почвы. И помните: даже натуральное удобрение может стать ядом, если применять его бездумно.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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