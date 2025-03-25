Чем укрывать грядки весной: 4 лучших варианта, которые работают

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной погода может резко меняться — заморозки, ветер, дожди. Всё это может погубить молодые посадки, если их вовремя не укрыть. Укрывной материал — спасение для дачника. Он защищает грядки, ускоряет всходы и позволяет начать работы раньше. Главное — правильно выбрать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Теплица

Плёнка или агроволокно: в чём разница

Плёнка - дешёвый и лёгкий материал. Хорошо сохраняет тепло, защищает от ветра и дождя. Но у неё есть минусы: не пропускает воздух, накапливает влагу и быстро рвётся. Чаще всего используется для временного укрытия или теплиц на дугах. Для полива её нужно снимать.

Агроволокно (или нетканый материал) — дышит, пропускает воду, защищает от холода и насекомых. Под ним не скапливается конденсат. Такой материал служит до 6 сезонов. Поливать можно прямо через него. Минус — выше цена и снижение светопроницаемости при большой плотности.

Цвет имеет значение

Белое или прозрачное покрытие - защищает от перепадов температуры и сохраняет свет.

Чёрное - используется для мульчирования: подавляет рост сорняков, сохраняет влагу.

Двухцветные (чёрно-белые, красно-жёлтые) — сочетают функции: один слой отражает свет, другой подавляет сорняки или отпугивает вредителей.

Плотность: от тонкой вуали до настоящей брони

14-28 г/м² - для нежных всходов, раскладывается прямо на растение. Защищает от лёгких заморозков.

28-42 г/м² - для каркасных укрытий. Удерживает влагу и тепло, спасает от дождя и ветра.

42-60 г/м² - подходит для теплиц и зимних укрытий, защищает от птиц и насекомых.

60+ г/м² - для суровых условий. Часто используется как мульча или утепление.

Лучшие укрывные материалы: 4 проверенных названия

Лутрасил - лёгкий, удобный в работе, служит до 5 лет. Есть варианты разной плотности.

Спанбонд - популярный нетканый материал, выпускается в белом и чёрном варианте. Имеет защиту от ультрафиолета, устойчив к износу.

Агротекс - экологичен, подходит для любых условий. Бывает однотонный и двухслойный. Верхний слой отражает солнечный свет, нижний блокирует рост травы.

Агроспан - прочный, долго не изнашивается. Хорошо тянется, не рвётся при установке. Есть модели для мульчирования и парников.

Как выбрать правильно

Учитывайте тип культуры и сезон.

Для зелени и корнеплодов берите лёгкое агроволокно или тонкую плёнку.

Для укрытия рассады — агроткань средней плотности.

Для мульчирования и предзимних посадок — плотные покрытия (от 42 г/м²).

Всегда оставляйте запас по краям для засыпки землёй.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий. Представляет собой малогабаритное культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и съёмную свето-прозрачную кровлю, полностью или частично погруженное в почву, обслуживаемое рабочими, находящимися вне помещения.

