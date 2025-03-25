Чем укрывать грядки весной: 4 лучших варианта, которые работают

Весной погода может резко меняться — заморозки, ветер, дожди. Всё это может погубить молодые посадки, если их вовремя не укрыть. Укрывной материал — спасение для дачника. Он защищает грядки, ускоряет всходы и позволяет начать работы раньше. Главное — правильно выбрать.
Плёнка - дешёвый и лёгкий материал. Хорошо сохраняет тепло, защищает от ветра и дождя. Но у неё есть минусы: не пропускает воздух, накапливает влагу и быстро рвётся. Чаще всего используется для временного укрытия или теплиц на дугах. Для полива её нужно снимать.
Агроволокно (или нетканый материал) — дышит, пропускает воду, защищает от холода и насекомых. Под ним не скапливается конденсат. Такой материал служит до 6 сезонов. Поливать можно прямо через него. Минус — выше цена и снижение светопроницаемости при большой плотности.
Белое или прозрачное покрытие - защищает от перепадов температуры и сохраняет свет.
Чёрное - используется для мульчирования: подавляет рост сорняков, сохраняет влагу.
Двухцветные (чёрно-белые, красно-жёлтые) — сочетают функции: один слой отражает свет, другой подавляет сорняки или отпугивает вредителей.
14-28 г/м² - для нежных всходов, раскладывается прямо на растение. Защищает от лёгких заморозков.
28-42 г/м² - для каркасных укрытий. Удерживает влагу и тепло, спасает от дождя и ветра.
42-60 г/м² - подходит для теплиц и зимних укрытий, защищает от птиц и насекомых.
60+ г/м² - для суровых условий. Часто используется как мульча или утепление.
Лутрасил - лёгкий, удобный в работе, служит до 5 лет. Есть варианты разной плотности.
Спанбонд - популярный нетканый материал, выпускается в белом и чёрном варианте. Имеет защиту от ультрафиолета, устойчив к износу.
Агротекс - экологичен, подходит для любых условий. Бывает однотонный и двухслойный. Верхний слой отражает солнечный свет, нижний блокирует рост травы.
Агроспан - прочный, долго не изнашивается. Хорошо тянется, не рвётся при установке. Есть модели для мульчирования и парников.
Учитывайте тип культуры и сезон.
Для зелени и корнеплодов берите лёгкое агроволокно или тонкую плёнку.
Для укрытия рассады — агроткань средней плотности.
Для мульчирования и предзимних посадок — плотные покрытия (от 42 г/м²).
Всегда оставляйте запас по краям для засыпки землёй.
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