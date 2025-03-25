Секрет пышного цветника: с кем сажать гортензию, а кого избегать

Гортензию часто называют "принцессой сада" — за пышные соцветия и элегантный вид. Она великолепна и сама по себе, но в окружении правильно подобранных растений смотрится особенно эффектно. Рассказываем, с кем гортензия будет чувствовать себя комфортно и кого лучше держать подальше.
Гортензия (или гидрангея) любит:
рассеянный свет (утреннее солнце и полутень днём),
умеренный, но регулярный полив,
плодородную, рыхлую и слабокислую почву.
Плохое соседство с влаголюбивыми культурами, крупными деревьями и теми, кто предпочитает щелочные почвы. Главная задача — не допустить конкуренции за свет, влагу и питание.
1. Хвойные
Карликовые ели, можжевельники, туи и сосны — отличный фон для цветущих кустов. Они создают полутень, не мешают росту, украшают ландшафт. Лучше сажать их на расстоянии не менее 1,5 м.
2. Спирея
Прекрасный тандем с точки зрения цветения: спирея отцветает, когда гортензия только начинает. Обе культуры неприхотливы и не мешают друг другу.
3. Астильба
Одинаковый размер, похожие условия выращивания и разная форма соцветий — идеальный союз. Астильба отлично смотрится рядом с низкорослыми гортензиями.
4. Розы
Да, можно, но осторожно: розы требовательны к уходу и конкурируют за питание. Важно соблюдать дистанцию и не забывать про индивидуальный график полива и подкормки.
5. Хоста
Широкие листья хосты подчёркивают округлые формы соцветий гортензии. Обе культуры любят влажную слабокислую почву и тень. Отличный выбор для цветников.
6. Декоративные злаки
Просо, овсяница, мискантус, щучка — создают контрастный фон и "разбавляют" композиции. Неприхотливы, не мешают корневой системе и легко приживаются рядом.
Гортензия плохо переносит соседство с:
влаголюбивыми растениями (может пострадать от избытка влаги),
луком, чесноком и их родственниками (выделяют вещества, вредные для кустарника),
крупными деревьями (берёзы, липы, акации),
растениями, предпочитающими щелочную или чрезмерно кислую почву.
Да! Разные сорта и виды гортензий отлично соседствуют, если их укрывают на зиму (особенно нежные европейские или азиатские сорта). Можно комбинировать по цвету, высоте и срокам цветения — получится долгий и эффектный сезон.
Горте́нзия — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
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