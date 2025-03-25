Секрет пышного цветника: с кем сажать гортензию, а кого избегать

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензию часто называют "принцессой сада" — за пышные соцветия и элегантный вид. Она великолепна и сама по себе, но в окружении правильно подобранных растений смотрится особенно эффектно. Рассказываем, с кем гортензия будет чувствовать себя комфортно и кого лучше держать подальше.

Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Что нужно учитывать при подборе соседей

Гортензия (или гидрангея) любит:

рассеянный свет (утреннее солнце и полутень днём),

умеренный, но регулярный полив,

плодородную, рыхлую и слабокислую почву.

Плохое соседство с влаголюбивыми культурами, крупными деревьями и теми, кто предпочитает щелочные почвы. Главная задача — не допустить конкуренции за свет, влагу и питание.

Идеальные соседи для гортензии

1. Хвойные

Карликовые ели, можжевельники, туи и сосны — отличный фон для цветущих кустов. Они создают полутень, не мешают росту, украшают ландшафт. Лучше сажать их на расстоянии не менее 1,5 м.

2. Спирея

Прекрасный тандем с точки зрения цветения: спирея отцветает, когда гортензия только начинает. Обе культуры неприхотливы и не мешают друг другу.

3. Астильба

Одинаковый размер, похожие условия выращивания и разная форма соцветий — идеальный союз. Астильба отлично смотрится рядом с низкорослыми гортензиями.

4. Розы

Да, можно, но осторожно: розы требовательны к уходу и конкурируют за питание. Важно соблюдать дистанцию и не забывать про индивидуальный график полива и подкормки.

5. Хоста

Широкие листья хосты подчёркивают округлые формы соцветий гортензии. Обе культуры любят влажную слабокислую почву и тень. Отличный выбор для цветников.

6. Декоративные злаки

Просо, овсяница, мискантус, щучка — создают контрастный фон и "разбавляют" композиции. Неприхотливы, не мешают корневой системе и легко приживаются рядом.

Что не стоит сажать рядом

Гортензия плохо переносит соседство с:

влаголюбивыми растениями (может пострадать от избытка влаги),

луком, чесноком и их родственниками (выделяют вещества, вредные для кустарника),

крупными деревьями (берёзы, липы, акации),

растениями, предпочитающими щелочную или чрезмерно кислую почву.

Можно ли сажать разные гортензии рядом

Да! Разные сорта и виды гортензий отлично соседствуют, если их укрывают на зиму (особенно нежные европейские или азиатские сорта). Можно комбинировать по цвету, высоте и срокам цветения — получится долгий и эффектный сезон.

Уточнения

Горте́нзия — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

