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Солнце не нужно: что посадить за домом, чтобы участок ожил

2:56
Садоводство

Часто участок за домом остаётся пустым — слишком мало солнца, чтобы вырастить привычные огородные культуры. Но даже в тени можно создать уютный зелёный уголок: посадить красивые цветы и даже немного съедобной зелени. Рассказываем, какие растения хорошо чувствуют себя без солнца и как за ними ухаживать.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Цветы, которые любят тень

1. Примула
Зацветает одной из первых весной, предпочитает полутень. Важно сажать её в плодородную почву и регулярно поливать под корень, не задевая листья. Цветёт пышнее, если оставить только 5 розеток, остальные — срезать. Размножается семенами (в грунт сразу после схода снега) или делением кустика в конце лета.

2. Астильба
Неприхотливый многолетник с яркими соцветиями. Любит тень и влагу. Хорошо переносит деление корней, а самые надёжные сорта — китайская и арендса. Удобрения: костная мука, зола, гидрогель. Полив — 1-2 раза в день тёплой водой.

3. Хоста
Настоящая королева тени. Выглядит декоративно, отлично заполняет пространство. Любит влагу, но не сквозняки. Подкармливают летом, к середине сезона — прекращают. Осенью мульчируют компостом.

4. Папоротник
Легко растёт даже в глухой тени. Важно контролировать разрастание — он быстро заполняет всё вокруг. Не любит солнце, поливают по мере высыхания почвы. Размножают делением корневища.

5. Медуница
Цветёт синими, розовыми, белыми цветками. Растёт в рыхлой, гумусной почве, любит влажность, но боится застоя воды. Размножается семенами, делением куста и корневищем.

6. Живучка
Почвопокровник, который быстро разрастается. Отлично смотрится в клумбах и рокариях. Требует только регулярного прореживания и полива. Размножается семенами и отделением розеток.

Зелень и овощи, которые не боятся тени

1. Черемша
Дикорастущая зелень, которая хорошо приживается в тенистых уголках. Любит влажную, но не болотистую почву. Размножают семенами и луковицами.

2. Пряные травы
Мята, петрушка, рукола — отлично растут в полутени. Требуют рыхлой почвы, регулярного полива и прополки. Можно высаживать семенами или рассадой.

3. Чеснок
Спокойно переносит тень, хотя урожайность будет ниже. Главное — не использовать навоз, а удобрять золой и компостом. Полив регулируют по месяцам: чаще весной, реже летом.

Уточнения

Черемша́ — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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