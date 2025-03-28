Как спасти урожай, если листья бледнеют, цветы падают, а почва молчит? Ответ проще, чем вы думали

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Микроудобрения — это настоящие "витамины" для растений. Несмотря на то что этих веществ нужно совсем немного, без них ни о каком здоровом росте и хорошем урожае речи быть не может. Цинк, бор, медь, марганец, железо — всё это микроэлементы, которые играют свою важную роль в жизни любого растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Coaster420, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ порошок

Что такое микроудобрения и какие бывают

По сути, это добавки к питанию растений, которые восполняют нехватку жизненно важных веществ в почве. Бывают разные:

По составу: однокомпонентные (например, только бор) и комплексные (сразу несколько элементов).

По форме: органические и неорганические.

По способу применения:

Корневые — вносятся в почву и работают долго.

Листовые — распыляются на листья, дают быстрый эффект.

Комбинированные — и туда, и туда, универсальный вариант.

Когда и зачем их использовать

Микроудобрения особенно полезны в двух случаях:

Если вы знаете, что в вашей почве чего-то не хватает (по анализу). Если растения уже "намекают" — листья бледнеют, рост замедлился, цветение вяло, плодов мало.

Например:

Бор нужен для хорошего цветения и завязей.

Цинк и медь участвуют в фотосинтезе и дыхании.

Железо помогает формировать хлорофилл — без него растения "бледнеют".

Где применяют

В первую очередь — в сельском хозяйстве. Там эти удобрения буквально спасают урожай. Но и для дачников они полезны: помогают не только вырастить богатый урожай, но и сделать растения устойчивее к болезням, засухе, морозам и другим стрессам.

Как применять

Есть три основных способа:

Обработка семян или посадочного материала — на старте роста.

Подкормка по листу — особенно если растение уже испытывает дефицит.

Внесение в почву — для длительного эффекта.

Главное правило — не переборщить. Эти элементы полезны в малых дозах, но в избытке могут навредить.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

