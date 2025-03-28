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Как спасти урожай, если листья бледнеют, цветы падают, а почва молчит? Ответ проще, чем вы думали

2:07
Садоводство

Микроудобрения — это настоящие "витамины" для растений. Несмотря на то что этих веществ нужно совсем немного, без них ни о каком здоровом росте и хорошем урожае речи быть не может. Цинк, бор, медь, марганец, железо — всё это микроэлементы, которые играют свою важную роль в жизни любого растения.

порошок
Фото: commons.wikimedia.org by Coaster420, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
порошок

Что такое микроудобрения и какие бывают

По сути, это добавки к питанию растений, которые восполняют нехватку жизненно важных веществ в почве. Бывают разные:

По составу: однокомпонентные (например, только бор) и комплексные (сразу несколько элементов).

По форме: органические и неорганические.

По способу применения:

  • Корневые — вносятся в почву и работают долго.
  • Листовые — распыляются на листья, дают быстрый эффект.
  • Комбинированные — и туда, и туда, универсальный вариант.

Когда и зачем их использовать

Микроудобрения особенно полезны в двух случаях:

  1. Если вы знаете, что в вашей почве чего-то не хватает (по анализу).

  2. Если растения уже "намекают" — листья бледнеют, рост замедлился, цветение вяло, плодов мало.

Например:

  • Бор нужен для хорошего цветения и завязей.

  • Цинк и медь участвуют в фотосинтезе и дыхании.

  • Железо помогает формировать хлорофилл — без него растения "бледнеют".

Где применяют

В первую очередь — в сельском хозяйстве. Там эти удобрения буквально спасают урожай. Но и для дачников они полезны: помогают не только вырастить богатый урожай, но и сделать растения устойчивее к болезням, засухе, морозам и другим стрессам.

Как применять

Есть три основных способа:

  • Обработка семян или посадочного материала — на старте роста.

  • Подкормка по листу — особенно если растение уже испытывает дефицит.

  • Внесение в почву — для длительного эффекта.

Главное правило — не переборщить. Эти элементы полезны в малых дозах, но в избытке могут навредить.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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