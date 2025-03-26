Думали, что тую не спасти? Несколько секретных трюков, которые вернут их к жизни за пару дней

5:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туи, как и многие хвойные растения, подвержены различным заболеваниям, которые могут быть вызваны грибками, бактериями, вредителями или неблагоприятными условиями окружающей среды. Важно своевременно обнаруживать симптомы и предпринимать меры, чтобы избежать потери декоративности растения и сохранить его здоровье. Рассмотрим основные виды болезней туи и способы их лечения.

Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туи

Грибковые заболевания

1. Фузариоз:

Фузариоз вызывает пожелтение и увядание ветвей туи. Причина заболевания — грибки, поражающие корневую систему растения. Это одно из самых серьезных заболеваний, которое может привести к гибели туи.

Лечение:

Для лечения фузариоза нужно удалять пораженные части растения, обработать его фунгицидами, такими как "Фундазол", и улучшить дренаж почвы, чтобы избежать застоя воды.

2. Шютте:

Шютте характеризуется побурением и опадением хвои. Это грибковое заболевание может существенно ухудшить внешний вид туи.

Лечение:

Для борьбы с шютте следует опрыскивать растение фунгицидами, такими как "Хом" или "Скор". Также важно удалить опавшую хвойную массу, чтобы предотвратить распространение инфекции.

3. Ржавчина:

Ржавчина проявляется в виде оранжевых или бурых пятен на хвое туи. Это грибковое заболевание также повреждает растение и снижает его декоративность.

Лечение:

Ржавчина лечится с помощью препаратов, содержащих медь, например, бордоской жидкостью. Применение таких препаратов поможет избавиться от грибка и восстановить здоровье растения.

Бактериальные инфекции

1. Бактериальный рак:

Бактериальный рак характеризуется образованием наростов на ветвях и стволе туи. Это может привести к деформации растения и его слабости.

Лечение:

Для лечения бактериального рака нужно удалить пораженные участки растения, дезинфицировать инструменты и обработать туи антисептиками.

Вредители

1. Тля и паутинный клещ:

Эти вредители вызывают пожелтение и деформацию хвои. Тля и клещ активно питаются соками растения, что ослабляет его.

Лечение:

Для борьбы с тлей и паутинным клещом используют инсектициды, такие как "Актара" или "Фитоверм". Обработку следует проводить регулярно, особенно в период активного размножения вредителей.

2. Ложнощитовка:

Ложнощитовка появляется в виде липкого налета, который замедляет рост туи и ухудшает ее внешнее состояние.

Лечение:

Для борьбы с ложощитовкой рекомендуется вручную удалять вредителей с поверхности растений, а также проводить обработку инсектицидами.

Физиологические проблемы

1. Солнечные ожоги:

Солнечные ожоги на хвое туи проявляются в виде бурых пятен, которые появляются из-за воздействия яркого солнца.

Лечение:

Для предотвращения солнечных ожогов нужно укрывать растения агроволокном или специальными тканями в зимне-весенний период, чтобы защитить их от палящего солнца.

2. Недостаток питательных веществ:

Если туя испытывает дефицит питательных веществ, это может привести к замедлению роста и пожелтению хвои.

Лечение:

Для исправления этой проблемы нужно внести комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, которые помогут улучшить питание растения и ускорить его рост.

Профилактика заболеваний туи

Чтобы предотвратить болезни туи, рекомендуется соблюдать несколько простых правил:

Регулярно осматривать растение на наличие признаков заболеваний.

Удалять опавшую хвойную массу и пораженные ветви.

Обеспечивать правильный полив и дренаж, избегая застоя воды.

Использовать профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами в начале сезона.

Если симптомы болезни сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к специалисту-агроному для точной диагностики и подбора лечения.

Как обработать тую от грибковых заболеваний

С середины лета до октября туи нужно опрыскивать раствором "Фундазола" каждые две недели. Также полезно использовать "Циркон", который повышает устойчивость культуры к грибковым болезням.

Что делать с фузариозом на туях

Перед посадкой корни туи можно замочить в растворе фунгицидных препаратов, чтобы предотвратить фузариоз. Если грибок уже проявился, регулярное опрыскивание "Цирконом" поможет вернуть растению здоровье.

Заболевания туи, как и любые другие растения, могут быть успешно предотвращены или вылечены при своевременной диагностике и правильном лечении. Соблюдение профилактических мер и регулярное осмотрение растений — залог того, что туя будет радовать вас своим здоровьем и внешним видом долгие годы.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

