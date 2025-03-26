Рассада в опасности: маленький вредитель наносит большой урон

Пышная, здоровая рассада вдруг начинает вянуть, а её листья скручиваются и покрываются странным липким налётом? Самое время присмотреться повнимательнее. Часто за этим стоит незаметный на первый взгляд, но очень опасный враг — тля.
Эти мелкие насекомые стремительно размножаются, высасывая соки из молодых растений. В результате рассада теряет силы, замедляется в росте и становится уязвимой перед пересадкой в открытый грунт. Оставлять такое без внимания — значит потерять будущий урожай.
Когда речь идёт о массовом поражении, на помощь приходит проверенный биопрепарат — "Фитоверм". Его активные вещества проникают в организм вредителей и вызывают паралич уже через несколько часов.
Важно: проводить обработку лучше утром или вечером, избегая прямых солнечных лучей. И не забудьте надеть перчатки — препарат хоть и безопасен для человека и домашних животных, но меры предосторожности не повредят.
На ранней стадии заражения справиться можно и без химии. Вот два проверенных варианта:
Эти методы щадящие, но при массовом нашествии почти бесполезны. Так что не теряйте время — если насекомых много, переходите к "Фитоверму".
Уже через 2-3 дня вы заметите результат: тля исчезает, а зелень рассады возвращает упругость и сочность. Главное — начать действовать при первых тревожных признаках.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).
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