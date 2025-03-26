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Рассада в опасности: маленький вредитель наносит большой урон

Садоводство

Пышная, здоровая рассада вдруг начинает вянуть, а её листья скручиваются и покрываются странным липким налётом? Самое время присмотреться повнимательнее. Часто за этим стоит незаметный на первый взгляд, но очень опасный враг — тля.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Эти мелкие насекомые стремительно размножаются, высасывая соки из молодых растений. В результате рассада теряет силы, замедляется в росте и становится уязвимой перед пересадкой в открытый грунт. Оставлять такое без внимания — значит потерять будущий урожай.

Эффективное средство: быстро, безопасно, результативно

Когда речь идёт о массовом поражении, на помощь приходит проверенный биопрепарат — "Фитоверм". Его активные вещества проникают в организм вредителей и вызывают паралич уже через несколько часов.

Как правильно обработать:

  • Растворите 2 мл препарата в 1 литре воды.
  • Тщательно опрыскайте листья (с обеих сторон!), стебли и верхний слой почвы.
  • Повторите процедуру через 7-10 дней — так вы добьёте тех, кто вылупился из яиц.

Важно: проводить обработку лучше утром или вечером, избегая прямых солнечных лучей. И не забудьте надеть перчатки — препарат хоть и безопасен для человека и домашних животных, но меры предосторожности не повредят.

А если тли немного? Помогут народные средства

На ранней стадии заражения справиться можно и без химии. Вот два проверенных варианта:

  • Мыльный раствор: 50 г хозяйственного мыла растворите в 5 литрах воды, тщательно промойте листья.
  • Чесночный настой: 3 зубчика чеснока измельчите, залейте литром воды, настаивайте сутки, затем опрыскайте растения.

Эти методы щадящие, но при массовом нашествии почти бесполезны. Так что не теряйте время — если насекомых много, переходите к "Фитоверму".

Уже через 2-3 дня вы заметите результат: тля исчезает, а зелень рассады возвращает упругость и сочность. Главное — начать действовать при первых тревожных признаках.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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