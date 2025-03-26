Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Среди дачников давно бытует мнение: вырастить арбузы и дыни без рассады — пустая затея. Но это уже не так. Современные раннеспелые сорта дают сладкий урожай всего за 60-65 дней после появления ростков. Главное — правильно подойти к делу.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбуз

Секрет начинается с почвы

Грядка должна хорошо прогреться: минимум +15°C. Высевайте семена прямо в лунки, заглубляя их на 3-4 см. Между растениями — не менее метра. Ускорить всходы поможет замачивание семян в тёплой воде на сутки.

Что любят бахчевые

Тёплое солнце, рыхлую почву и уход без фанатизма. Поливайте регулярно, особенно во время цветения и налива плодов, но не заливайте — от переувлажнения корни быстро загнивают.

Мульча из соломы или чёрной плёнки поможет сохранить влагу и защитит от сорняков. А агроволокно пригодится в прохладное лето — укрытие согреет грядки. В жару плети можно немного притенить, чтобы уберечь листья от ожогов.

Подкормки и защита

Органику закладывают при подготовке земли. Когда появляются завязи, бахчевые особенно нуждаются в калии и фосфоре. От вредителей помогут простые народные средства — настой чеснока или табака.

Опыление и созревание

Чаще всего опыление происходит само, но если нет ветра — можно помочь кисточкой. Созревающие арбузы и дыни лучше приподнять на дощечки — так они не соприкасаются с влажной землёй и не подгнивают.

Скороспелые сорта отлично чувствуют себя даже в умеренном климате — сладкие, сочные, и без всякой рассады. Главное — не упустить момент сбора, чтобы плоды не переспели.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

