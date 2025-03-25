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Перец в теплице начал сбрасывать листья: вот в чём настоящая причина

1:59
Садоводство

Вы принесли рассаду перца в теплицу, а она вдруг начала терять нижние листья? Вместо сочной зелени — голые стебли? Не спешите расстраиваться: причина может быть не такой страшной, как кажется.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Чаще всего это связано с переохлаждением почвы. Если температура грунта держится ниже +17°C, корневая система не справляется с задачей: питательные вещества усваиваются хуже, и растению приходится идти на жертвы.

Листья как расходный материал

Когда корням не хватает тепла, перец "отключает" старые листья. Он сохраняет энергию для молодых побегов и формирования завязей.

Иногда листья опадают просто потому, что их время вышло. Это не болезнь, а естественный процесс — старые пластины уже не нужны и растение от них избавляется.

Температурные качели — ещё один враг

Резкий контраст между жарким днем и прохладной ночью усугубляет ситуацию. Растение не растёт, а борется за выживание, адаптируясь к нестабильной среде.

Чтобы помочь рассаде, нужно создать комфорт. Вот несколько простых приёмов:

  • Проверьте температуру почвы перед высадкой. Если холодно — выстелите черную плёнку. Она аккумулирует тепло и быстрее прогревает землю.
  • Накройте рассаду агроволокном в первые дни. Это убережёт от ночной прохлады.
  • Поливайте только тёплой водой, особенно утром. Это поддержит корневую систему.
  • Добавьте слой мульчи — из соломы или компоста. Она сохранит влагу и не даст почве резко остыть.

Не забывайте о закаливании

За неделю до пересадки выносите растения на свежий воздух. Постепенно увеличивайте время — и тогда стресс при переезде в теплицу будет минимальным.

Так вы избежите потери листвы и получите крепкие, здоровые кустики.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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