Перец в теплице начал сбрасывать листья: вот в чём настоящая причина

Вы принесли рассаду перца в теплицу, а она вдруг начала терять нижние листья? Вместо сочной зелени — голые стебли? Не спешите расстраиваться: причина может быть не такой страшной, как кажется.
Чаще всего это связано с переохлаждением почвы. Если температура грунта держится ниже +17°C, корневая система не справляется с задачей: питательные вещества усваиваются хуже, и растению приходится идти на жертвы.
Когда корням не хватает тепла, перец "отключает" старые листья. Он сохраняет энергию для молодых побегов и формирования завязей.
Иногда листья опадают просто потому, что их время вышло. Это не болезнь, а естественный процесс — старые пластины уже не нужны и растение от них избавляется.
Резкий контраст между жарким днем и прохладной ночью усугубляет ситуацию. Растение не растёт, а борется за выживание, адаптируясь к нестабильной среде.
Чтобы помочь рассаде, нужно создать комфорт. Вот несколько простых приёмов:
За неделю до пересадки выносите растения на свежий воздух. Постепенно увеличивайте время — и тогда стресс при переезде в теплицу будет минимальным.
Так вы избежите потери листвы и получите крепкие, здоровые кустики.
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