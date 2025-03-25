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Секрет хрупкого укропа: ошибка, которую совершают почти все дачники

2:02
Садоводство

Многие дачники до сих пор уверены: если посеять укроп или салат плотными пучками, то зелени на грядке будет хоть косой коси. Но в реальности всё работает совсем наоборот.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

На первый взгляд кажется логичным: больше семян — больше урожая. Однако на деле это часто приводит к вытянутым, слабо развивающимся росткам, которые не радуют ни пышностью, ни вкусом.

Почему так происходит

Растения — не командные игроки, особенно когда речь идёт о выживании. На плотной посадке начинается настоящая борьба: за свет, воду и питание. Корни переплетаются, листья мельчают, стебли становятся тонкими и слабыми. В итоге — урожай минимальный, а траты времени и сил максимальные.

Откуда взялся этот миф

Истоки заблуждения уходят в прошлое. Раньше агрономы действительно рекомендовали сажать зелень "гнездами" — якобы так растения лучше защищены от ветра. Но позже учёные пересмотрели эту практику, обнаружив её неэффективность на обычных почвах.

А как же магазинная зелень в пучках

Вот здесь и кроется подвох. То, что мы видим на полках супермаркетов, выращивается не в грунте, а на гидропонике. Специальные семена с несколькими зародышами помещают в минерализованный субстрат. Освещение, влага и удобрения строго дозируются. В таких условиях даже скученность не мешает зелени расти ровно и красиво.

Но домашние грядки — не лаборатория. Здесь невозможно обеспечить каждому ростку идеальные условия. Поэтому повторять схему с плотной посадкой — всё равно что обречь растения на выживание.

Как лучше

Простое правило: дайте каждому ростку пространство. Чем свободнее зелени, тем лучше она развивается. Легче дышит, впитывает влагу, тянется к солнцу — и даёт крепкий, ароматный урожай.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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