Удобрения, от которых растения перестают плодоносить — и как их заменить

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы поливаете грядки, удобряете почву, выдёргиваете сорняки, но растения по-прежнему желтеют, вянут и отказываются плодоносить? Проблема может быть вовсе не в погоде или неудачном сорте. Часто сад гибнет из-за простых ошибок, которые допускают даже опытные дачники.

Фото: flickr.com by Southern Foodways Alliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Ошибка №1: Слишком много воды

Кажется, что обилие влаги — благо, но залитая грядка быстро превращается в рассадник грибка и гнили. Корни задыхаются без кислорода и начинают портиться.

Проверьте, действительно ли нужно поливать: воткните палец или копните землю на 10 см. Влажно? Значит, пора отложить лейку.

Не поливайте днём под солнцем — капли могут вызвать ожоги. Идеальное время — раннее утро или вечер.

Ошибка №2: Беспорядочная посадка

Не все культуры дружат между собой. Классика конфликта — томаты и огурцы в одной теплице. Первым нужно сухо, вторым — влажно. Петрушка, высаженная рядом с салатом, сделает его горьким.

Запомните простое правило: "вершки с корешками". Морковь отлично чувствует себя рядом с горохом, а капуста — с укропом. Перед посадкой загляните в таблицу совместимости растений.

Ошибка №3: Чрезмерные удобрения

Много удобрений — не значит хорошо. Избыток азота делает листья пышными, но плодов почти не будет. А переизбыток калия может засолить почву.

Читайте инструкции и соблюдайте дозировку. Лучше чуть меньше, чем перебор — перекормленные растения чаще болеют.

Ошибка №4: Монотонные грядки

Если сажать на одном и том же месте одни и те же культуры, почва быстро истощается, а вредители начинают чувствовать себя как дома.

Чередуйте посадки — сегодня томаты, в следующем году — корнеплоды. Или засейте участок сидератами — горчицей, рожью. Они восстановят почву и отпугнут вредителей.

Ошибка №5: Ленивое отношение к сорнякам

Один сорняк может отобрать у культурного растения всё питание. Прополка раз в месяц — это просто уборка, а не профилактика.

Удаляйте сорняки на ранней стадии и сразу мульчируйте грядки. Или накройте пустующие участки чёрной плёнкой — без света сорняки погибнут сами.

Исправив эти ошибки, вы быстро заметите, как оживает ваш сад. Главное — внимательность и чуть-чуть терпения. Природа любит порядок.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

